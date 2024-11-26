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台灣在2024世界12強棒球賽奪首冠，「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行今（26）日下午3時20分凱道登場，總統賴清德並於總統府接見球員及幕後團隊。賴清德在致詞時表示，根據國光獎章，政府會給每一位台灣英雄700萬元，他想說的是，既然已經得到冠軍，且有得到國家獎金，「如果想要結婚還在猶豫地，應該可以結婚了，如果想要生小孩還在猶豫，也可以生小孩了」。世界12強棒球賽中華隊奪冠，總統府、文總下午3時20分在凱道舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，隊伍於下午4時抵達總統府，並由賴清德與副總統蕭美琴親自迎接代表團。賴清德致詞時表示，他現在心情非常高興，好像是剛結婚的心情，又像是兒子娶媳婦，又像是考上高中聯考時，他今天非常高興，相信全國人民也很高興，「我要代表台灣人民，恭喜所有台灣英雄，為我國贏得第一座歷史上世界級冠軍，感謝你們將台灣推上世界第一，你們都是台灣之光，因為有你們，讓國際看到台灣，知道台灣不是只有半導體，還有棒球！」賴清德說，感謝大家從大巨蛋到東京巨蛋，每場場場精彩，尤其在冠亞軍賽時，感謝陳傑憲、林家正的兩隻全壘打，讓台灣得到四分，也感謝大家努力，讓台灣完封日本、創下紀錄，而這場勝利阻止日本的27連勝，也打破了日本國家隊連續5000多個日子沒有被完封，但更難得的是，台灣贏得勝利之後，在曾總教練帶領之下，球隊圍著投手丘，脫下帽子跟觀眾表示感謝，跟其他球隊表示敬意，曾總教練也婉謝在日本職棒勝地，東京巨蛋開香檳，「這種謙卑的精神，讓國際社會看到我們，不只贏得球賽，還贏得尊敬」。賴清德提到，他還記得出發前，曾總教練對媒體講，這一趟去比賽是要爭取歷史與故事，陳傑憲說希望台灣隊能夠成為台灣的驕傲，「我要跟各位報告，這兩個目標你們都達到了，而且超乎預期，令人非常欽佩，所以國家為了表示感謝，用戰鬥機伴飛迎接你們回來，並邀請蕭美琴到機場接機、舉辦英雄車隊大遊行，且也在總統府邀請三軍儀隊搭起劍門，歡迎你們凱旋」。賴清德笑稱，根據國光獎章，政府會給每一位台灣英雄700萬元，他想說的是，既然已經得到冠軍，且有得到國家獎金，「如果想要結婚還在猶豫地，應該可以結婚了，如果想要生小孩還在猶豫，也可以生小孩了」。賴清德也向今天生日的選手朱育賢、邱志呈及明天生日的曾豪駒總教練祝賀，並對手受傷的朱育賢表達關切。賴清德一一點名選手，並感謝後勤、復健等團隊的努力。他強調，在國內大家都是為球隊爭取最大成績最大光榮，但出國時，都是同一個隊伍、都是Team Taiwan，不管來自哪一隊，出國就是一個隊伍，「今天我們在國際棒球賽上得到好的成績也向國人示範了一個國內競爭、國外團結，只要台灣團結我們就可以走得更遠」。