我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然是平日下午，但今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行人潮依舊驚人。（圖／記者吳翊緁攝 ）

▲台北巨蛋英雄見面會主要以味全龍球團選手為主。（圖／蔣萬安臉書）

▲新北耶誕城交通方式一覽。（圖／取自新北耶誕城官網）

▲林昱珉將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。（圖／葉政勳攝）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，讓國人為這些英雄們獻上喝采。不過由於是平日下午，許多民眾都有工作、課業在身無法前往現場朝聖，對此，《NOWnews今日新聞》也整理今（26）日晚間還有兩場見面會，都是在一般下班時間之後，球迷們還有機會親眼見到台灣英雄一面。除了主要的「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行之外，包含台北市、新北市都將在今（26）日晚間舉辦台灣英雄見面會，台北市地點在台北大巨蛋、新北市則是新北歡樂耶誕城，出席的球員、教練名單一次看。時間：11月26日19:00出席球員教練：張建銘、吉力吉撈．鞏冠、林凱威、陳冠偉、李凱威、張政禹、許周博、李東霖時間：11月26日19:00地點：新北歡樂耶誕城（新北市市民廣場）出席球員教練：林昱珉、張奕、莊昕諺、吳俊偉、江國豪、戴培峰、潘傑楷、岳東華、曾頌恩、高國輝、高志綱、周宗志。在台北大巨蛋舉辦的見面會，是以職棒味全龍的成員、教練為主軸；新北歡樂耶誕城現場的部分，則是各隊都有，還有本次表現亮眼的旅外王牌投手林昱珉，再加上原本聖誕城、板橋民眾等，也預料人潮會相當驚人，球迷可以仔細看自己喜歡的球員在哪場，下班後迅速衝往現場吧！