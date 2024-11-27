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▲官埔抽水站及導水路工程以綜合治水規劃為基礎，爭取經濟部水利署1.3億元的補助。（圖／屏東縣府提供）

為有效改善林邊鄉官埔地區及親林公園周邊的淹水問題，屏東縣政府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助經費1.3億元，完成官埔抽水站及導水路工程建設，今（26）日舉行啟用典禮。屏東縣長周春米表示，縣府團隊多年間持續推動治水工程，投入近10億元經費，成功減少林邊鄉逢雨必淹的狀況。周春米指出，今年7月的凱米颱風為南台灣帶來破紀錄雨量，加上大潮影響，導致平原及近沿海地區排水困難，屏東多地出現積淹水情形，其中農業損失更為全國最高。針對極端氣候帶來的挑戰，縣府迅速規劃12項改善計畫，總經費達27億餘元，並獲中央全力支持。她強調，面對未來治水設施的設計與設備需不斷升級，以確保災時能高效運作降低淹水風險。官埔地區因地勢低窪且排水條件不足，過去經常在颱風及豪雨期間發生淹水。周春米表示，她自擔任立委期間便積極爭取中央防汛資源，如今官埔抽水站每秒可抽取3cms，加上鄉公所的移動式抽水機，共能達到每秒6cms的排水量，足以顯著改善當地的積水問題，為林邊鄉居民打造一個更安全、安心的家園。水利處表示，此次官埔抽水站及導水路工程以綜合治水規劃為基礎，爭取經濟部水利署1.3億元的補助，包含設置長約1.3公里、寬2至3公尺的排水明渠，以及三台1cms抽水機組的抽水站。工程自109年7月啟動設計與用地取得作業，111年12月正式動工，今年9月全面竣工。