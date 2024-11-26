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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，由民進黨立委洪申翰接任；對此，前國民黨立委陳學聖揭露，民進黨執政後的環保事件，洪申翰一概「噤聲」，是因為不想背叛前總統蔡英文，也就是提拔他的恩人，「洪申翰是作官的料」。陳學聖今（26）日在臉書發文表示，「洪申翰是作官的料，洪申翰今在爭議中上任了，我和他不認識，但從一些事件中可以觀察到，他應該是一位『溝通者』，但若時時以長官為上意，他可能很快就會染上『官癮』。」陳學聖指出，雖然洪申翰被稱為「環保立委」，但從珍愛藻礁、基隆四接、台中火力發電•••，只要是民進黨執政後的環保事件，洪申翰一概「噤聲」。陳學聖表示，「我佩服潘忠政老師，深綠，一生默默守護藻礁，不因政黨輪替而改其志；我佩服詹順貴「阿貴」律師，深綠，在作完反三接環評決議後，立刻辭去環保署副署長，毫不戀棧。」詹順貴是律師，但過得很清苦，應該不輸洪申翰，卻為理念活著。陳學聖指出，洪申翰當時面對外界質疑他未挺藻礁時，他竟然說不出話，只能結結巴巴「我我我並不是……我我我真心覺得，這個議題並不是黑白是非、善惡對立的問題。」。陳學聖認為，洪不敢大聲的原因，是因為蔡英文提拔了他作立委，「而蔡英文欺騙了大眾，毀壞藻礁，洪明了，可是怎能反他的『恩人』呢？」陳學聖表示，在這次勞動部北分署公務人員自殺案中，洪申翰被批評早知卻不處理，他的回答竟然說他不是主管機關，只能反映，「若真是如此，最早爆料此案的民進黨新北市議員李宇翔，不就太多管閒事？不過是個議員，就撈過界，管到中央的事！反之，若大家民意代表都只學洪申翰轉達處理，天下一定遮布滿天，一定一片太平！」陳學聖強調，洪申翰雖只有高中學歷，但這不重要，「重要的是，你為何只有高中學歷？我那年代，建中有位學長吳祥輝，因拒絕聯考，而不考大學，給社會帶來極大的衝擊！而洪只有高中學歷，為的是什麽？爭的是什麼？反的又是什麼？我好奇，但更好奇的是為什麽？」陳學聖認為，若很勵志，便是洪申翰年少的膽識，應可給勞動部帶來很大的改變；如果不是或是忘了初衷，洪申翰的溝通、不堅持，極有可能在師承上意的習慣中，很快就被官僚體制淹沒了！