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檢調廉偵辦京華城等弊案，日前聲請延押柯文哲的親信大帳房李文宗，台北地院今（26）日上午召開延押庭，原先預訂上午開閱卷庭、下午開延押庭，不過上午李文宗被提解到院後，與律師討論後決定不閱卷，上午11時提早開延押庭，庭訊約45分鐘即結束，稍早裁定結果出爐，李文宗遭裁定延押2個月，並禁止接見、通信及受授物件。李文宗於9月28日起被收押，2個月羈押期將於明（27）日期滿，北檢懷疑李文宗涉犯違背職務收賄、刑法公益侵占、背信等罪，其說詞與同案共犯、證人有歧異，目前尚有共犯滯留境外，仍待檢方追查釐清案情，有勾串之虞，有延押禁見的必要，上週向北院聲請延押2個月，同時聲請限制閱卷。上午李文宗與律師討論後決定不閱卷，上午11時提早開延押庭，庭訊約45分鐘即結束，稍早北院裁定11月28日起延長羈押2月並禁止接見、通信及受授物件。據了解，李文宗與柯文哲相識近50年，曾任柯文哲市長任內的市長室主任、台北捷運公司董事長，在柯文哲卸任後再度擔任柯文哲的總統競選總部財務長、眾望基金會董事長，為木可公關公司實際負責人。