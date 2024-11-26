何時發現古林睿煬的王牌特質？本季效力統一獅拿下10勝的王牌投手古林睿煬，下賽季將轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，簽下長達3年的合約，以及第4年的雙向合約。獅隊總教練「餅總」林岳平，多年栽培古林睿煬，如今見到他旅日也不禁在致詞時哽咽，當被媒體問到何時感受到古林睿煬的「王牌特質」，他特別點出2個時間點。
傷後迅速調整 餅總看見天賦
林岳平自2018年轉任獅隊投手教練，從頭開始接手古林睿煬的培養任務，當被媒體問到，何時感受到他的王牌特質時，林岳平點出2個時間點，說道：「第一次是接手他訓練的時候，肩膀受傷，我跟他在醫院走遍了很多復健的方式，經過半年後第一場出賽。」
「他第一場比賽，投出第一球，就是152公里的球，我希望他不要看到這數字，就一直投超過150公里的球，結果他馬上可以調整出球隊需要的投球，就發現他是個非常有天賦的投手。」
這點感受到他準備好 祝福旅日成功
接著提到第2個時間點，「在職棒剛開始的前3年，他最拿手是曲球，我們希望他練滑球、指叉球或更多球種，他都是默默去練習，最終在這幾年，大家發現他曲球使用降低，有卡特球、指叉球還有伸卡球，我知道這就是他準備好出國的時間。」
最後回憶起今年的中職開幕戰，林岳平說：「今年開幕戰依然把重任交給他，看得出來相當緊張，但有挺住，也把勝利拿下，看到他在球場上的眼睛為之一亮，承受住壓力，讓他今天能夠坐在這裡，希望他未來去了日本可以實現他的夢想。」
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林岳平自2018年轉任獅隊投手教練，從頭開始接手古林睿煬的培養任務，當被媒體問到，何時感受到他的王牌特質時，林岳平點出2個時間點，說道：「第一次是接手他訓練的時候，肩膀受傷，我跟他在醫院走遍了很多復健的方式，經過半年後第一場出賽。」
「他第一場比賽，投出第一球，就是152公里的球，我希望他不要看到這數字，就一直投超過150公里的球，結果他馬上可以調整出球隊需要的投球，就發現他是個非常有天賦的投手。」
這點感受到他準備好 祝福旅日成功
接著提到第2個時間點，「在職棒剛開始的前3年，他最拿手是曲球，我們希望他練滑球、指叉球或更多球種，他都是默默去練習，最終在這幾年，大家發現他曲球使用降低，有卡特球、指叉球還有伸卡球，我知道這就是他準備好出國的時間。」
最後回憶起今年的中職開幕戰，林岳平說：「今年開幕戰依然把重任交給他，看得出來相當緊張，但有挺住，也把勝利拿下，看到他在球場上的眼睛為之一亮，承受住壓力，讓他今天能夠坐在這裡，希望他未來去了日本可以實現他的夢想。」