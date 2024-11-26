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▲古林睿煬加盟日本火腿，今舉行記者會，正式展開全新旅日生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲中華隊投手教練林岳平，在統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上，忍不住落淚。（圖／記者李政龍攝）

何時發現古林睿煬的王牌特質？本季效力統一獅拿下10勝的王牌投手古林睿煬，下賽季將轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，簽下長達3年的合約，以及第4年的雙向合約。林岳平自2018年轉任獅隊投手教練，從頭開始接手古林睿煬的培養任務，當被媒體問到，何時感受到他的王牌特質時，林岳平點出2個時間點，說道：「第一次是接手他訓練的時候，肩膀受傷，我跟他在醫院走遍了很多復健的方式，經過半年後第一場出賽。」接著提到第2個時間點，「最後回憶起今年的中職開幕戰，林岳平說：「今年開幕戰依然把重任交給他，看得出來相當緊張，但有挺住，也把勝利拿下，。」