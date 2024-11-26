2024世界12強棒球賽，中華隊以4比0完封日本奪冠，今（26）日隊職員參與「英雄大遊行」，車隊一路從行經館前路「英雄谷」時，場邊噴灑金色紙花，搭配全場大唱「台灣尚勇」，氣氛非常高亢，尤其「台灣隊長」陳傑憲現身時，大批球迷從馬路盡頭一路跟車到最前方，不少球迷們也一手拿著手機狂拍，一手比著「骰到6」的手勢。
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，英雄谷從中午開始就陸續湧進人潮，甚至有球迷帶著公司同組員工「集體請假半天」替台灣英雄加油。
遊行車隊第一輛車由總教練曾豪駒和首席教練高志綱領軍，接著是台灣隊長陳傑憲和捕手林家正，牛棚投手教練王建民則獨自乘坐一台車緊隨其後，而在陳傑憲登場後，場邊人群騷動不斷，仔細一看原來是許多陳傑憲的球迷前仆後繼的追逐陳傑憲的座車，一路奔跑喊著「四爺、沒有極限」，陳傑憲也揮手回應。
除了陳傑憲球迷們的瘋狂之外，本次英雄遊行時，場邊球迷也不斷對著球員比出六的手勢，呼應用賽從郭俊麟開始，全隊都骰到6，一路繳出好表現到冠軍賽為止，包括吳俊偉、曾頌恩、吉力吉撈、林昱珉、江國豪等也都比出6回應球迷。
更令人感動的是，當車隊最後方的應援團、後勤團隊、情蒐小組行經英雄谷時，場邊球迷仍持續放聲吶喊，且不斷大喊「謝謝你們」、「不能沒有你們」，對全體12強中華隊全程的努力表達最大的支持與肯定。
🟡本日的其他中華隊活動
⚾「台灣英雄見面會」11/26登新北耶誕城
新北市將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等7人，將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。
⚾12強味全龍球員見面會
明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
📌「棒球英雄 台灣尚勇」網路直播連結
賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播。
直播點1：MOESports
直播點2：中華文化總會
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遊行車隊第一輛車由總教練曾豪駒和首席教練高志綱領軍，接著是台灣隊長陳傑憲和捕手林家正，牛棚投手教練王建民則獨自乘坐一台車緊隨其後，而在陳傑憲登場後，場邊人群騷動不斷，仔細一看原來是許多陳傑憲的球迷前仆後繼的追逐陳傑憲的座車，一路奔跑喊著「四爺、沒有極限」，陳傑憲也揮手回應。
除了陳傑憲球迷們的瘋狂之外，本次英雄遊行時，場邊球迷也不斷對著球員比出六的手勢，呼應用賽從郭俊麟開始，全隊都骰到6，一路繳出好表現到冠軍賽為止，包括吳俊偉、曾頌恩、吉力吉撈、林昱珉、江國豪等也都比出6回應球迷。
更令人感動的是，當車隊最後方的應援團、後勤團隊、情蒐小組行經英雄谷時，場邊球迷仍持續放聲吶喊，且不斷大喊「謝謝你們」、「不能沒有你們」，對全體12強中華隊全程的努力表達最大的支持與肯定。
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明天晚間1900於大巨蛋下沉式廣場，台北市政府將舉辦「與味全龍選手見面會」，出席球員包括：吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、陳冠偉、林凱威。
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賴清德總統、蕭美琴副總統、總統府、文總、教育部、體育署（MOESports）、中華職棒、三立新聞網、三立LIVE新聞、民視新聞網YouTube頻道全程直播。
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