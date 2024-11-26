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美國總統當選人川普（Donald J. Trump）近期陸續公布新內閣人事，但有美國媒體爆料，川普的一名高級幕僚竟向潛在的官員候選人索取巨額「介紹費」，來換取為他們在川普面前背書說好話，發揮影響力引薦候選人順利被提名。川普律師團隊已展開內部調查，要確認這位幕僚是否透過關係不當獲利。根據《CNN》報導，多位知情人士透露，川普的高級幕僚艾普斯坦（Boris Epshteyn）向潛在的官員候選人索要報酬，以換取對方成為正式內閣官員提名人的機會，艾普斯坦也對外放話稱自己可幫助對方與川普牽線建立關係，但若想要幫忙，就必須付錢。消息人士證實，川普陣營已經展開內部調查。艾普斯坦長期被視為川普最忠誠的顧問之一，既擔任川普的律師又擔任顧問，但他被指控向潛在的官員候選人索要報酬，對象包括最近剛被提名為財政部長的貝森特（Scott Bessent），至於金額則傳出艾普斯坦向一位希望加入川普政府的求職者收取10萬美元，不過報導中並未指出這個人是誰。川普的過渡團隊發言人史蒂文（Steven Cheung）表示，按照標準做法，已經對團隊中的顧問協議進行了廣泛審查，如今這些審查已經完成，包括對於艾普斯坦的調查。現在，「過渡團隊將繼續一齊為了讓美國再次偉大努力」。艾普斯坦本人則回應表示，很榮幸替川普總統及其團隊工作，稱爆料內容虛假不實，「不會分散我們『讓美國再次偉大』的注意力」。川普在接受保守派媒體《Just the News》採訪時表示，他不會容忍工作人員向政府求職者收取諮詢費的做法，「除了我之外，沒有人可以承諾任何背書或提名，我自己做出這些決定，就這樣」。消息人士透露，艾普斯坦的行為本質上不屬於犯罪行為，但確實存在爭議，且引起部分新內閣官員的不滿。艾普斯坦則堅稱自己只是提供付費諮詢服務，一位艾普斯坦身邊的人士表示，「這就是華盛頓的運作方式」。