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▲辰己涼介中途還換裝，變成西方紳士風的衣裝，據了解是扮演成開膛手傑克。（圖／翻攝Youtube日本野球機構(NPB)）

▲只有一個人服裝特別突兀的景象，直接逗笑台灣球迷。（圖／翻攝Youtube日本野球機構(NPB)）

▲辰己涼介化身全副武裝的武士出場。（圖／翻攝Youtube日本野球機構(NPB)）

這位日本明星球員的名字，在本屆這次世界12強棒球賽，因為「改練投手」宣言，而廣為台灣球迷所知。不過在今（26）日舉行的日本職棒頒獎典禮上，辰己涼介再度發揮搞怪本領，在台上領獎時上演變裝秀，也逗笑了一票台灣球迷。NPB日本職棒今（24）日在東京新高輪格蘭王子大飯店舉辦2024年度頒獎典禮，其中有不少獎項，都被有在12強出賽的日本武士隊球員帶回家，目前效力於東北樂天金鷲的辰己涼介，今年表現也相當傑出，先以158支安打，榮獲太平洋聯盟安打王頭銜，隨後也獲得日職會長特別獎項特別賞，一人帶走兩個獎項。不過在上台領獎時，其他球員教練們都穿著合身西裝，卻只有一個人服裝特別奇特，他就是辰己涼介，先是在領安打王的時候扮演成江戶時代的武士，頭髮還特別弄成露出頭皮的「月代」髮型，象徵到了領取特別賞時，辰己涼介又再度換裝，變成西方俠盜風格的衣裝，變成，而這是因為辰己涼介本季外野刺殺397次，突破76年紀錄，最後到了辰己涼介是太平洋聯盟最佳外野手之一，他又換上一身全副武裝的將軍服飾，再度成為全場焦點。在嚴肅的頒獎典禮上直接搞怪，也讓一票觀賞日職頒獎的台灣球迷驚呼，「辰己涼介真的是諧咖」、「個性古怪又有實力，真的圈粉了」、「在這麼嚴肅的場合搞怪，也太有勇氣了吧」。