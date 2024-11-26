2024世界棒球12強賽週日正式落幕，中華隊在台日冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一個國際賽冠軍，搏得滿堂彩！然而日本即便輸球，許多日本球迷仍然祝賀台灣勇奪冠軍，風度非常好，近日有專教日語的社群帳號，將日本直播冠軍賽的影片逐字稿翻譯，在台灣奪冠的瞬間，日本主播的真摯發言，讓許多台灣人嚇到表示：「台日友好真的不是假的啊！」

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中華隊12強奪冠瞬間超激動！日本主播到底說了什麼？

知名教學日語的「何必博士日語」近日在IG上貼出影片「台灣奪冠瞬間，日本主播講了什麼？」並且翻譯逐字稿出來，只見貼出的影片當中，在9局下半日本隊一壘有人，打擊者擊球出去之後，被中華隊一壘手朱育賢完美接殺，接著踩回一壘形成再見雙殺，其中一名日本主播激動的說：「直球！一壘跑者達成雙殺，比賽結束了，勝者是台灣！殷切期盼的國際大賽冠軍，日本武士敗下陣了！」

隨後另一位日本主播用緩和語氣開始說道：「歡天喜地的台灣，喜愛棒球的台灣人們的心願，以日本這個上屆冠軍作為對手，真的是打了一場好球，非常棒的首次奪冠，邁向前人所無法拿下的這個國際大賽冠軍，整個團隊團結一致，跟日本一決勝負的台灣。」

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，當時負責直播比賽的日本主播，大方獻上真摯的祝福！（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
該名主播也說：「陳傑憲的眼淚說明了一切，然後WBC也緊接著在一年四個月後就要舉辦，台灣隊強韌的心理、高超的技術真的非常厲害，這是一場非常精彩的冠軍賽。」除此之外，日本電視台主播也表示「日本代表隊真的很可惜，各位選手們真的都辛苦了，還有台灣的各位恭喜了！」

影片曝光後，不少球迷紛紛回應「日本的風度以及高度真的令人敬重，有實力有運動家精神」、「日本主播都直接稱我們是台灣隊TAT！台日友好真的太棒了」、「台日友好完全是真的，謝謝日本主播們，看這影片感到暖心」、「這就是為什麼日本能站穩世界棒球受人尊敬，不管輸贏，光是風度與運動精神就值得敬佩，台日友好真的好讚！」


中華隊12強奪冠締造歷史！經典賽資格賽教練曾豪駒續任

而在12強結束之後，WBC世界棒球經典賽將在明年2月在台北大巨蛋開打資格賽，中華隊和西班牙、尼加拉瓜、南非等國同組，比賽採取循環模式，分組第一可以拿到2026年經典賽會內賽門票，如果是2、3名會再打一場，每組取2隊晉級。

然而中職會長蔡其昌也表示：「明年2月經典賽資格賽教練由12強賽總教練曾豪駒續任」至於如果中華隊如果又順利進經典賽會內賽，曾豪駒是否會繼續擔任總教練一職，蔡其昌則說：「還沒有到那裡，因為兩個比賽時間很接近，我們是一邊考慮。」明年資格賽過幾個月就要來臨，希望中華隊延續氣勢，繼續打出場場好球！喜歡他們的球迷也不要忘記屆時到場支持他們哦！

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒，率領中華隊拿下12強冠軍，將續任明年2月WBC資格賽教練。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

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