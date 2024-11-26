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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，當時負責直播比賽的日本主播，大方獻上真摯的祝福！（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒，率領中華隊拿下12強冠軍，將續任明年2月WBC資格賽教練。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

2024世界棒球12強賽週日正式落幕，中華隊在台日冠軍戰以4:0完封日本，拿下台灣棒球史上第一個國際賽冠軍，搏得滿堂彩！然而日本即便輸球，許多日本球迷仍然祝賀台灣勇奪冠軍，風度非常好，近日有專教日語的社群帳號，將日本直播冠軍賽的影片逐字稿翻譯，知名教學日語的「何必博士日語」近日在IG上貼出影片「台灣奪冠瞬間，日本主播講了什麼？」並且翻譯逐字稿出來，只見貼出的影片當中，，其中一名日本主播激動的說：「直球！一壘跑者達成雙殺，隨後另一位日本主播用緩和語氣開始說道：除此之外，日本電視台主播也表示「日本代表隊真的很可惜，各位選手們真的都辛苦了，還有台灣的各位恭喜了！」影片曝光後，不少球迷紛紛回應「日本的風度以及高度真的令人敬重，有實力有運動家精神」、而在12強結束之後，，比賽採取循環模式，明年資格賽過幾個月就要來臨，希望中華隊延續氣勢，繼續打出場場好球！喜歡他們的球迷也不要忘記屆時到場支持他們哦！