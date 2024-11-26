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▲鄭裕美因《屍速列車》最強孕婦闖出知名度。（圖片提供：Hami Video）

▲朱智勳在劇中成為鄭裕美任職學校的新任理事長。（圖／Hami Video）

韓國年末最甜浪漫愛情劇《愛在獨木橋》由188長腿歐巴朱智勛，搭檔《尹食堂》氣質女星鄭裕美，劇中兩人有著同樣的名字，但兩家人是世仇，他們也因此從小吵到大，卻在高中出現了變化，18年後朱智勛成為學校新任理事長，與擔任學校體育老師的鄭裕美重逢，兩人從當年「期末考賭注」到最新打賭學校四年不開花的丁香花是否會開花，男方都只有一個條件：「妳輸了就跟我交往」，真實心意不隱藏讓劇迷全破防。《愛在獨木橋》講述鄭裕美飾演的「尹智元」總夢到高中的自己跑回南山塔，在等待一個人的到來，而不久自己任職的學校遭到世仇收購，新任理事長由她的青梅竹馬「石智元」（朱智勛 飾）擔任，兩人都刻意避談彼此。然而18年後重逢，尹智元因為沒戴眼鏡，一時認不出石智元，夢中摸著初戀臉頰的記憶重疊，便伸手摸往男方的臉頰，而接著女方因誤認，背後猛力環抱石智元，「摸臉殺」與「背後抱」兩次意外親密接觸都讓原本裝作不認識的石智元招架不住，兩人上演甜中帶刺的愛情對決，播出後在韓網引20萬人熱議。朱智勛2006年主演電視劇《宮—野蠻王妃》紅遍海內外，近年以《與神同行》、《屍戰朝鮮》系列再度翻紅，這是他睽違18年再度主演浪漫愛情劇，挑戰年末最帥愛情劇男主角，《愛在獨木橋》不但由《金秘書為何那樣》導演朴峻華與《雲畫的月光》編劇林藝珍攜手打造，因《屍速列車》最強孕婦闖出知名度的鄭裕美，也曾以《戀愛的發現》成為年度浪漫愛情劇女主，因此開播前就備受期待。最新劇情中，朱智勛不小心偷聽鄭裕美對話，逃走時慘跌坐進半個人高的大水桶，折成兩半動彈不得的模樣笑瘋網友，直呼，「還以為看得是愛情劇呢，原來是動作喜劇啊」、「半夜看這段笑出聲」、「很久沒有看到朱智勛演這種角色，很新鮮！」《愛在獨木橋》描述彷彿是命中注定、不同姓卻同名的一對男女石智元（朱智勛 飾）與尹智元（鄭裕美 飾），兩人從小總是互不對盤，卻陪伴彼此吵鬧長大，在青澀的學生時代感情改變了，成為了一對戀人，然而他們卻被迫痛苦離別。18年後他們再度重逢，這一次會迎來擦肩而過的遺憾結局，還是重燃早已熄滅的感情？《愛在獨木橋》每週日、一在Hami Video更新最新集數。