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勞動部公務員輕生事件釀全民公憤，勞動部長為此何佩珊請辭負責，昨（25）日由民進黨立委洪申翰正式接任；洪申翰日前曾表示，早在該公務員輕生事件發生前，就聽過相關的「鬼故事」，並進行反應卻無果；對此，資深媒體人陳揮文怒轟，「有什麼資格去當部長」、「見死不救」。陳揮文昨（25）日在政論節目《新聞大白話》表示，洪申翰日前曾透露，很多立委早就聽過謝宜容的「鬼故事」，並有向勞動部進行反映；陳質疑，「那你反映了什麼？」陳揮文展示勞動部北分署被踢爆的、去年6月的會議紀錄，會議紀錄中顯示，謝宜容在會議中裁示「首長的領導風格不容置喙」；陳表示，可見謝宜容才上任僅3個月，就已引起基層反彈，「我想請問洪申翰，你有什麼資格去當部長呢？你見死不救誒！反映反映個XX！反映到人死了，然後去接部長，怎麼會這樣子呢？」陳揮文建議，洪申翰之後到院會、委員會之後，國民黨委員應質詢他，當初是什麼原因，他在向勞動部反映謝宜容問題後，沒有被處理，導致悲劇的發生？