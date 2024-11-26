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▲中華隊大遊行，在進入到英雄谷時，現場噴出金色彩花，將球迷情緒渲染到最高點。（圖／記者吳翊緁攝）

▲中華隊投手教練林岳平，在統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊的記者會上，忍不住落淚。（圖／記者李政龍攝）

為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊多名選手、教練和工作人員到場，球員共23人到場，共同接受球迷歡呼和喝采。中職副秘書長蔡克斯在個人社群網站上表示，這次遊行路線是聯盟方面要求不要太長的，希望藉此向國人表達感謝，又希望不要讓教練、球員那麼累。「至於球迷問說為何不辦假日，是因為大家在外征戰那麼久了，都想回家好好休息陪家人，再集結大家能到齊的可能性不大。」他也透露，昨天一下飛機，聯盟已經訂了讓大家在五星級飯店休息，今天中午進行慶功宴，下午英雄大遊行後就入總統府接受總統接見，然後就讓團隊的大家好好回去陪家人。今天遊行現場看遊行車上的球員有：陳傑憲、林家正、曾頌恩、林安可、黃子鵬、張奕、江國豪、黃恩賜、朱育賢、張政禹、林立、陳晨威、李凱威、林凱威、岳東華、陳柏清、莊昕諺、吳俊偉、陳冠偉、林昱珉、潘傑楷、邱智呈、林安可。而勞苦功高的教練團則有曾豪駒、陳江和、高志綱、高國輝、王建民、張建銘出席。這次12強賽結束後，有一些球員陪伴家人，像是江坤宇就和老婆去度蜜月了，郭俊麟留在日本，都未能出席這一次盛會。而林岳平則是因為先去出席愛徒古林睿煬的加盟記者會，未能趕上行程，最終錯過了這次遊行。不過「餅總」林岳平後續已經趕到總統府，在中職會長蔡其昌講話時，他已經趕到現場。