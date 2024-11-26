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▲椅子樂團團員仲穎（左起）、詠靖、伯元推出新歌〈倖存者〉。（圖／明天的歌提供）

▲〈倖存者〉中林奕嵐（左）飾演恐怖情人，PUA曾敬驊（右）。（圖／明天的歌提供）

▲曾敬驊（左）在拍攝時畫上燒燙傷的傷痕，飾演被控制的男友。（圖／明天的歌提供）

▲曾敬驊（右3）、林奕嵐（左3）都是首度與椅子樂團合作。（圖／明天的歌提供）

▲林奕嵐在〈倖存者〉中的演技被導演大讚很有生命力。（圖／明天的歌提供）

椅子樂團2024全新單曲〈倖存者〉由主唱仲穎以親身經歷創作，抒情民謠旋律與優雅弦樂交織，營造出深刻而動人的氛圍，悠悠訴說感情中不對等的有毒關係。MV邀請鮮肉男星曾敬驊及林奕嵐合演，上演撕心裂肺的虐戀，林奕嵐還縱火灼傷曾敬驊，拍攝MV時而崩潰大哭，時而露出邪惡甜笑，瘋癲人設靠林奕嵐完美詮釋，定會給觀眾帶來全新震撼。〈倖存者〉MV劇情講述曾敬驊掉入林奕嵐PUA的情感陷阱中，迷失自我，兩人首度合體飾演虐戀CP，曾敬驊憑《返校》、《不良執念清除師》等影視作品獲金馬最佳新人獎、台北電影節最佳男主角獎，金鐘最佳男主角獎項入圍肯定，林奕嵐則憑《她和她的她》奪下金鐘最具潛力新人獎，兩人都是實力派新人演員。該支MV由曾執導滅火器〈人生尾路〉、美秀集團feat.盧廣仲〈手機錢包鑰匙菸〉的鄔鶴宏擔任導演，擅長複雜人性刻畫的鄔鶴宏，在聽聞椅子樂團錄音室火災事件後，結合「PUA、煤氣燈效應與斯德哥爾摩症候群」概念，構建出以「一場大火」來形容一段有毒親密關係的劇情框架。講述精神操控與情感勒索的糾結，讓被操縱者懷疑自我；被操控的人在MV劇情中化身為被灼傷者，並以「倖存者」的視角詮釋放棄抵抗卻無法脫身的矛盾心理。MV劇情透過層層遞進的情感張力與深刻隱喻，將觀眾帶入一段既無法擺脫又難以抗拒的情感輪迴。故事發生在一棟被火災燒毀的廢墟中，曾敬驊在片中飾演一位深陷有毒關係、遍體鱗傷的男子，為了能繼續跟林奕嵐飾演不斷在情感中PUA操控自己的女友相處，他選擇隱藏自己的傷痛，模仿林奕嵐的一舉一動，成為她的影子卻不與她正面相對，維持表面和平共同生活。而結尾林奕嵐與曾敬驊進行甜蜜約會時，林奕嵐卻看不見煤氣燈倒下起火，象徵感情中「傷害別⼈的⼀⽅，時常是看不⾒⾃⼰在傷害別⼈的」。因應劇情需要，第一次演對手戲的曾敬驊與林奕嵐得在短時間內挑戰高難度的動作同步與零誤差演出。在ＭＶ中曾敬驊猶如林奕嵐的「背後靈」，兩人不僅要有相似的表情，也需要以一模一樣的動作在場景中移動，曾敬驊在不能與林奕嵐正眼相對的狀況下一起看書、一起共舞，甚至在僅有5公分的距離背後擁抱她，大幅考驗兩人的默契，但兩人很快就進入狀況，將關係的複雜糾結情感張力生動呈現於鏡頭前。敬業的曾敬驊以逼真的燒燙傷妝裸上半身，赤腳行走於布滿碎石與木片的廢墟場景，全神貫注地投入角色。此外，曾敬驊在現場為了讓角色情緒能充分展現，即使導演對演出相當滿意，自我要求相當高的曾敬驊，即使已經拍到凌晨兩點還是主動要求導演多嘗試幾次，以確保完美呈現。其實曾敬驊與林奕嵐都是第一次跟樂團合作，曾敬驊表示自己曾經去過大港開唱等音樂節，很開心能有這次的合作機會，第一次聽完〈倖存者〉這首歌，就跟經紀人說一定要接下這工作，曾敬驊表示：「這類型的角色我還沒有試過，非常想要嘗試挑戰自己，玩出新的火花。」林奕嵐私下則時常聆聽獨立樂團作品，對於能跟椅子樂團合作，感到相當興奮，也表示這是一首聽完感到非常舒服的創作。對於首次挑戰燒燙傷角色，曾敬驊印象最深刻的就是花了許多時間在特效化妝上，他分享：「花了三個多小時化妝，化完要纏繃帶，還要把繃帶做舊，很搞剛！回家卸妝也卸了很久。」雖然一開始看到劇本，覺得角色的心境要在短短數分鐘的MV中表現完整非常不容易，但又很想挑戰看看，這次的演出相當過癮！林奕嵐分享自己的角色就是一個會PUA對方的人，她表示：「通常這種人比較自私，比較在乎自己想要的是什麼，而我的妝容跟服裝都看起來比較無害，反差感蠻大的，會讓對方很困惑。」為了角色呈現，兩人也與導演鄔鶴宏討論許久，就是為了在MV中能將角色表現得更完整。曾敬驊在MV首映會現場也大讚林奕嵐：「她是個非常有生命力的演員，最吸引我，是從細節中可以感受到她是個很直接的把情感丟出來的人。」曾敬驊更直接當林奕嵐的面稱讚：「妳很棒！」〈倖存者〉單曲已數位發行，MV將於明日晚上8點於椅子樂團YouTube首播，單曲同名巡迴則將於12月27日在Legacy Taipei舉辦，12月28日在Legacy Taichung舉辦，巡迴票券會於近期開賣，更多資訊要鎖定椅子樂團官方社群。