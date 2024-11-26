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▲巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）的支持者要求當局釋放伊姆蘭·汗，為此大批民眾接連數日走上街頭抗議，而在週二首都伊斯蘭堡的示威抗議中，民眾與警方爆發激烈衝突，造成至少6人死亡上百人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）的支持者要求當局釋放伊姆蘭·汗，為此大批民眾接連數日走上街頭抗議，而在週二首都伊斯蘭堡的示威抗議中，民眾與警方爆發激烈衝突，造成至少6人死亡上百人受傷，警方動用催淚瓦斯控制局面，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）譴責示威活動中有團體故意針對執法機構進行暴力行為。綜合外媒報導，伊姆蘭·汗已入獄超過一年，罪名洋洋灑灑涉及150多項指控，但伊姆蘭·汗的支持者認為這些都是巴基斯坦當局的政治迫害，要求政府釋放伊姆蘭·汗。伊姆蘭·汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）組織支持者走上街頭示威抗議，抗議活動進而爆發流血衝突。6位死者包括4位維安人員，1位警察，1位平民，其中4位維安人員與該位平民同時在一起車輛撞擊事故中喪生。隨著抗議活動失控，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，如果抗議者向安全部隊開槍，安全部隊將會進行實彈反擊。巴基斯坦內警方自上週五以來，已經逮捕了4000多名伊姆蘭·汗的支持者，但仍然無法阻止抗議民眾集結。隨著緊張局勢升級，巴基斯坦當局已向首都部分地區部署了軍隊。伊姆蘭·汗的妻子比比（Bushra Bibi）表示，除非伊姆蘭·汗被釋放，否則抗議活動不會停止。但比比也呼籲民眾和平表達訴求，同時敦促政府當局不要使用武力對付抗議民眾。