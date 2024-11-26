火腿隊促成台灣史上唯二入札！日職北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日在台北為獅隊王牌投手古林睿煬，舉辦加盟記者會，雙方簽下3年合約，並促成自2019年以來，中職第2次有選手成功透過入札制度加入日本職棒，而且前一位打者王柏融，同樣也是加入火腿鬥士隊。對此，首席棒球總管栗山英樹表示：「要能夠成為一流的選手，就是要有好的性格，實際見到古林和柏融以後，能感覺到他們是很厲害的選手。」
2次入札都是火腿 盼古林協助奪冠
對於簽下古林睿煬，栗山英樹表示：「非常有緣分可以跟統一獅結緣，簽下他，我們會全力支持他，希望他可以成為世界一流的選手。如果在日本表現好，有機會到美國職棒，我們當然也會為他加油，球隊目標明年可以拿下冠軍，希望古林睿煬也可以為冠軍貢獻一份心力。」
古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，成為繼王柏融、陳韻文和曾峻岳後，第4位執行此制度的選手。並且，成功和火腿鬥士隊達成共識，成為繼2018年的王柏融後，第2位透過入札制度加入日職球隊的中職球員，而東家恰好都是火腿。
談起6年前的王柏融，栗山英樹說：「其實昨天晚上有跟柏融一起用餐，要能夠成為一流的選手，就是要有好的性格，才能把技術方面發揮的很好。實際見到古林和柏融以後，就感覺他們是很厲害的選手，一定可以在世界舞台上有很好的表現，非常榮幸邀請到古林和柏融來到火腿隊。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於簽下古林睿煬，栗山英樹表示：「非常有緣分可以跟統一獅結緣，簽下他，我們會全力支持他，希望他可以成為世界一流的選手。如果在日本表現好，有機會到美國職棒，我們當然也會為他加油，球隊目標明年可以拿下冠軍，希望古林睿煬也可以為冠軍貢獻一份心力。」
古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，成為繼王柏融、陳韻文和曾峻岳後，第4位執行此制度的選手。並且，成功和火腿鬥士隊達成共識，成為繼2018年的王柏融後，第2位透過入札制度加入日職球隊的中職球員，而東家恰好都是火腿。
談起6年前的王柏融，栗山英樹說：「其實昨天晚上有跟柏融一起用餐，要能夠成為一流的選手，就是要有好的性格，才能把技術方面發揮的很好。實際見到古林和柏融以後，就感覺他們是很厲害的選手，一定可以在世界舞台上有很好的表現，非常榮幸邀請到古林和柏融來到火腿隊。」