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▲古林睿煬加盟日本火腿，展開全新旅日生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲古林睿煬加盟日職北海道火腿鬥士隊，球團特別準備驚喜影片，包含球隊監督新庄剛志、美職球星達比修有，還有強投伊藤大海都現身祝福。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEn 獅王牌投手古林睿煬，今（26）日參加日職北海道日本火腿鬥士隊的加盟記者會，帶著自己的阿嬤一起出席。（圖／記者李政隆攝）

火腿隊促成台灣史上唯二入札！日職北海道日本火腿鬥士隊，今（26）日在台北為獅隊王牌投手古林睿煬，舉辦加盟記者會，雙方簽下3年合約，並促成自2019年以來，中職第2次有選手成功透過入札制度加入日本職棒，而且前一位打者王柏融，同樣也是加入火腿鬥士隊。對於簽下古林睿煬，栗山英樹表示：「非常有緣分可以跟統一獅結緣，簽下他，我們會全力支持他，希望他可以成為世界一流的選手。古林睿煬在今年11月1日符合年資、取得旅外資格後，正式提出申請旅外入札制度，成為繼王柏融、陳韻文和曾峻岳後，第4位執行此制度的選手。談起6年前的王柏融，栗山英樹說：「其實昨天晚上有跟柏融一起用餐，要能夠成為一流的選手，就是要有好的性格，才能把技術方面發揮的很好。