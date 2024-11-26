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▲中華隊出征日本東京前，采盟員工已包圍陳傑憲搶合影。（圖／采盟IG）

中華隊在本屆12強締造歷史奪冠帶回金牌，昨（25）日台灣英雄凱旋歸國，卻在國門桃園機場陷入「災難級」的雜亂動線接機，采盟免稅店更出現一票人衝進搶著與球員們合照，被網友怒轟是「黃巾之亂」。今（26）日采盟臉書再度開啟，並關閉留言功能，但道歉聲明券被發現有「關鍵1句」消失了。采盟臉書發布的聲明指出，「對昨日於桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失，深表歉意！在此次接機活動中，導致球員及教練團受到干擾、也對現場秩序及服務品質造成負面影響。我們深切反省向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯的歉意。未來，我們將以更謹慎的態度服務社會。感謝各界的包容與指正，這將是我們成長的契機。以此為戒，持續改進。」不過卻被發現，最新的這則道歉聲明中，采盟將原本關鍵的刪去，持續引發疑竇。這也讓道歉聲明持續遭網友、球迷用怒表情灌爆，短短一小時就超過734個怒，繼續表達不滿與不諒解之意。