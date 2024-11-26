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▲「鐵道小旅行」規劃四條路線分別涵蓋飲食、文化遊艇、劍道體驗、VR電影等豐富元素。（圖／高市府文化局提供）

▲「鐵道小旅行」規劃四條路線分別涵蓋飲食、文化遊艇、劍道體驗、VR電影等豐富元素。（圖／高市府文化局提供）

高雄濱線觀光列車「哈瑪星號」本週末即將啟程，除了熱鬧的市集與演出活動，高市府文化局自12月28日起推出「鐵道小旅行」，規劃四條路線分別涵蓋飲食、文化遊艇、劍道體驗、VR電影等豐富元素，結合文史與觀光，讓民眾透過遊程導覽體驗鹽埕哈瑪星的歷史文化之美。高市府文化局長王文翠表示， 舊打狗驛是高雄最早的火車站，哈瑪星地區更是高雄曾經的政經中心。「鐵道小旅行」以食衣住行育樂各個面向切入文史，將歷史脈絡以親民的視角呈現，邀請市民朋友搭上哈瑪星號感受當時的繁盛風華，並透過導覽體驗更深入走訪歷史場景，品嘗流傳至今的好味道與精采故事。第一波遊程「海陸雙拼」結合哈瑪星號火車與文化遊艇遊港船，並體驗過去漁民的祈福文化大漁旗工藝。而「食在鹽埕」是最受歡迎的飽足感行程。「火車嘟嘟」除了搭乘哈瑪星號、參觀舊打狗驛故事館以及哈瑪星台灣鐵道館，也將行經曾是臨港線鐵道的輕軌路段，欣賞《哈瑪星列車》VR電影，透過科技重現當時的繁華時光。壓軸登場的「穿越時空」將帶大家走訪歷史建物如舊三和銀行、原愛國婦人會館與武德殿，並於武德殿內進行劍道體驗，並品嘗傳承60年的街頭小吃。鐵道小旅行每條路線皆包含搭乘哈瑪星號、貼近生活的文史導覽，以及招牌的飲食體驗，部分路線也將造訪由自強號車廂改造而成的「厚里Horli baking」及「SNOW雪諾義式冰淇淋」，在新舊交替的場景與滋味中感受鹽埕哈瑪星的歷史文化之美。鐵道小旅行自12月28日起至明年2月份舉行，遊程於11月26日中午12點開賣。詳細資訊及報名請上駁二官網查詢。