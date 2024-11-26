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涉光電弊案、掏空台鹽資產的台鹽前董事長陳啟昱，潛逃近一個月後，25日上午主動向台南地檢署投案，訊後遭台南地院裁定羈押禁見；國民黨立委謝龍介認為，陳啟昱投案可能是因為喬好了，並呼籲南檢調查前行政院長蘇貞昌，避免該案相關情資被「河蟹」；對此，民進黨立委蘇巧慧今（26）日表示，蘇貞昌不但沒有包庇陳啟昱，反而協助檢調開啟偵辦。蘇巧慧指出，行政權不是司法權，無法進行搜索或是判刑。對於國營事業董事長而言，最嚴重的行政處分就是請他離職，並進行相關調查後移送法辦。蘇巧慧表示，時間過去太久，現在許多說法都已經脫離當初的情境，但新聞都還在網路上，大家可以去google上搜尋；就她所知，當時陳啟昱就是蘇貞昌下令他立即辭職的，不是單純自己請辭，而陳啟昱當時不但對外喊冤、細數自己的政績，還揚言要讓家人出來選立委。蘇巧慧強調，就是因為蘇貞昌撤換陳啟昱，並立刻交代新任董事長吳榮輝進行調查，也才會有後來檢調偵辦，證明蘇貞昌不但沒有包庇陳啟昱，還交辦調查，搜集資料，才有後來檢調的偵辦。