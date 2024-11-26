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台中市東區樂業路二手車行疑因財務糾紛，26日凌晨5時許，多名歹徒持球棒砸該車行招牌、車輛，車行隔壁的停車場內車輛也遭殃，一番快速揮棒打擊下，共15輛汽、機車受損，損失金額數10萬元，警方獲報以車追人，逮捕洪男等8名涉案人到案，另有3涉案人已鎖定身分，追緝中。第三警分局26日清晨5時許獲報，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後到場查處，但到場時相關涉案人已逃離，經調閱相關監視器後，鎖定相關涉案車輛，以車追人，截至下午2時為止，帶回涉案洪姓男子（21歲）等8人。據調查，涉案洪姓男子疑與該間二手車行有財務糾紛，洪男酒後找來其他共犯，持球棒砸車，詳細的案發原因，仍待後續釐清。而案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，犯案完旋即上車逃離，全案將依毀損、妨害秩序等罪偵辦。第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。