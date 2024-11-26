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▲雖然是平日下午，但今日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行人潮依舊驚人。（圖／記者吳翊緁攝 ）

▲球迷從英雄谷衝到重慶南路一段，不想錯過看到英雄的任何一刻。（圖／記者朱祖儀攝）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，許多民眾都到遊行路線為英雄加油。《NOWnews今日新聞》記者實際到遊行路線發現，許多民眾從在館前路「英雄谷」看完中華隊英雄之後，通過襄陽路直衝重慶南路，繼續等待英雄的車隊到來，還看到不只有球迷穿著隊服為球員應援，甚至人直接在現場認老公，高舉「老公我在這」的牌子。今日下午3點20分，「棒球英雄 台灣尚勇」隊伍從凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，接著轉進館前路「英雄谷」，在現場可以看到從中午開始，英雄谷就陸續出現人潮。重慶南路一段在下午3點左右，人潮還沒有很多，但當英雄車隊從英雄谷開往重慶南路時，就可以看到大批人潮從館前路往重慶南路一段狂奔，眾人紛紛擠上前，就是希望可以再多看到英雄一眼。在人群中，不僅可以看到不少爸爸媽媽帶著小孩到場支持，還有資深棒球迷穿著應援服瘋狂吶喊，甚至有銀行行員無法翹班，就直接從樓上往下俯瞰，只為了共襄盛舉。另外，還有球迷做應援牌，高舉「老公我在這」的牌子，在現場直接認老公，就希望能被「老公」多看一眼。另外，還有從英雄谷趕到重慶南路一段的2名球迷透露，她們都是資深棒球迷，有一人從小就喜歡棒球，雖然因為中職黑暗時期，中間一度有10年不再追棒球，不過後來感受到台灣棒球環境的改變，就重新回來看球賽。而她們這次一開始都沒有預期到台灣的成績會這麼好，本來只是想感受應援的氣氛，沒想到台灣一路過關斬將，最後還拿到冠軍，當下忍不住爆哭，所以今天大約1點半就到遊行路線附近等待，「即使今天天氣冷還是想出門，錯過今天就不知道下次是什麼時候了，一定要把握！」