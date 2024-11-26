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▲財政部推出的「統一發票兌獎」APP是雲端發票基本款，入門民眾適合下載，安全性也很高。（圖／記者周淑萍攝）

▲集結了繳費功能的發票APP「發票存摺+統一發票對獎機」最近討論度相當火紅，本期發票有民眾用該款APP狂中大獎，甚至開出千萬獎項。（圖/APP/Threads）

▲雲端發票的操作簡介簡單，不僅有自動對獎功能，還可以查看自己購買的東西商品評價，自己也能撰寫與其他用戶交流呢！（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲發票存摺本月推出「沒中獎獨家送0050ETF」的活動，用戶只要沒中獎就可以轉轉盤來獲得安慰獎，在社群討論度超高！（圖/APP Store）

▲發票怪獸是年輕人相當喜愛的APP，可以透過存取發票養怪獸獲取怪物幣，可以投注抽獎，有機會中各種3C獎品。（圖／APP Store）

▲統一發票9月、10月完整中獎號碼一圖看。（圖/NOWnews社群中心製）

最新一期9月、10月的統一發票中獎號碼出爐，1000萬獎號「28630525」，不知道民眾是否對獎了呢？然而雲端發票APP現在百百款，除了財政部之外，到底哪一款最好用？，用戶可以設定好歸戶帳號，如果有中獎，獎金會直接匯入戶頭，算是入門的民眾可以參考的APP。，雖然我們都知道一切都是運氣問題，但網友也開玩笑稱：「發票存摺有幸運加成！」APP同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能，，可以說是另類的美食評價天地！除了發票存摺的高中獎率受到關注，發票載具也是被討論到爆，因為官方竟然為了讓用戶有安慰獎可以領，，成為最近相當火紅的雲端發票APP！也許在這檔期過後，明年1月開獎還有其他活動呢！過去這款APP曾經在2020年獲得「最佳生活幫手」、「最受歡迎」的應用程式殊榮，對獎中獎功能都是大同小異，這次9月、10月的中獎名單中，只能說，雲端發票越來越趨發達，幾乎大家出門都已經刷載具存取發票，也成為店員結帳的日常詢問，