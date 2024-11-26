最新一期9月、10月的統一發票中獎號碼出爐，1000萬獎號「28630525」，不知道民眾是否對獎了呢？這次統一發票開獎值得注意的是，財政部特別加開雲端發票500元獎項50萬組，獎金暴增2.5億，中獎率也大幅度提升，就為推廣讓更多人一起來愛用載具！然而雲端發票APP現在百百款，除了財政部之外，到底哪一款最好用？《NOWnews》也整理目前網路上大家最推的4款發票APP，其中一款還有最新活動，沒中獎直接送0050ETF呢！
如果你是雲端發票的小白，在剛開始接觸時可以選擇財政部官方開發的APP，名為「統一發票兌換」，這款APP的安全性相對較高，同時發票上傳的速度也非常快，用戶可以設定好歸戶帳號，如果有中獎，獎金會直接匯入戶頭，算是入門的民眾可以參考的APP。那麼有沒有被其他網友推薦比財政部更好友、有趣的雲端發票APP呢？當然有！以下四種用戶評價都相當不錯，有興趣的民眾都可以參考看看囉！
🟡發票存摺+統一發票對獎機
這款APP在這次發票開獎之後非常火紅，因為陸續有人因為用這APP中了4000元、4萬、20萬甚至特別獎1000萬元的獎項，雖然我們都知道一切都是運氣問題，但網友也開玩笑稱：「發票存摺有幸運加成！」該APP不僅支援發票紀錄、對獎功能，還可以支援生活上手機費、水費、停車費甚至信用卡費繳納，就像是一個行動支付一樣，介面簡單清楚好操作！
🟡雲端發票
當時iOS 18剛釋出時，這個APP是少數可以把條碼放在iPhone手機桌布上的，也引起不少用戶推薦，《NOWnews》記者本身也是使用這個來存取發票。APP同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能，最特別的是在APP內可以查看各式各樣的商品評論，不僅自己可以評價發票內的食物口感、價位等，也能看到其他用戶的感想，可以說是另類的美食評價天地！
🟡發票載具
除了發票存摺的高中獎率受到關注，發票載具也是被討論到爆，因為官方竟然為了讓用戶有安慰獎可以領，在本次9月、10月的開獎期，竟然開辦「免費領取安慰獎，獲得台積電相關的0050ETF」，最多可以獲得3股，且在名額內是一定中獎，雖然市值僅大約594元，但以安慰獎來說已經相當不錯，成為最近相當火紅的雲端發票APP！也許在這檔期過後，明年1月開獎還有其他活動呢！
📍發票沒中獎抽0050ETF活動期限：11月25日至12月16日，限5000組（詳細活動請參見官方Threads）
🟡發票怪獸
過去這款APP曾經在2020年獲得「最佳生活幫手」、「最受歡迎」的應用程式殊榮，對獎中獎功能都是大同小異，最大特色是可以利用存取發票來養成怪獸，接著會得到怪物幣，可以將其怪物幣拿去投注抽獎，常常有家電、3C用品可以抽，深受民眾喜愛！這次9月、10月的中獎名單中，發票怪獸可是有用戶開出1個1000萬大獎、7個100萬的雲端發票專屬獎呢！幸運程度不輸給發票存摺！
只能說，雲端發票越來越趨發達，幾乎大家出門都已經刷載具存取發票，也成為店員結帳的日常詢問，隨著APP功能越來越完整、財政部也不斷加開雲端發票獎項組數，還沒跟上雲端發票風潮的民眾，可要加緊腳步，選擇自己喜愛的APP下載起來！
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🟡發票存摺+統一發票對獎機
這款APP在這次發票開獎之後非常火紅，因為陸續有人因為用這APP中了4000元、4萬、20萬甚至特別獎1000萬元的獎項，雖然我們都知道一切都是運氣問題，但網友也開玩笑稱：「發票存摺有幸運加成！」該APP不僅支援發票紀錄、對獎功能，還可以支援生活上手機費、水費、停車費甚至信用卡費繳納，就像是一個行動支付一樣，介面簡單清楚好操作！
🟡雲端發票
當時iOS 18剛釋出時，這個APP是少數可以把條碼放在iPhone手機桌布上的，也引起不少用戶推薦，《NOWnews》記者本身也是使用這個來存取發票。APP同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能，最特別的是在APP內可以查看各式各樣的商品評論，不僅自己可以評價發票內的食物口感、價位等，也能看到其他用戶的感想，可以說是另類的美食評價天地！
🟡發票載具
除了發票存摺的高中獎率受到關注，發票載具也是被討論到爆，因為官方竟然為了讓用戶有安慰獎可以領，在本次9月、10月的開獎期，竟然開辦「免費領取安慰獎，獲得台積電相關的0050ETF」，最多可以獲得3股，且在名額內是一定中獎，雖然市值僅大約594元，但以安慰獎來說已經相當不錯，成為最近相當火紅的雲端發票APP！也許在這檔期過後，明年1月開獎還有其他活動呢！
📍發票沒中獎抽0050ETF活動期限：11月25日至12月16日，限5000組（詳細活動請參見官方Threads）
🟡發票怪獸
過去這款APP曾經在2020年獲得「最佳生活幫手」、「最受歡迎」的應用程式殊榮，對獎中獎功能都是大同小異，最大特色是可以利用存取發票來養成怪獸，接著會得到怪物幣，可以將其怪物幣拿去投注抽獎，常常有家電、3C用品可以抽，深受民眾喜愛！這次9月、10月的中獎名單中，發票怪獸可是有用戶開出1個1000萬大獎、7個100萬的雲端發票專屬獎呢！幸運程度不輸給發票存摺！
只能說，雲端發票越來越趨發達，幾乎大家出門都已經刷載具存取發票，也成為店員結帳的日常詢問，隨著APP功能越來越完整、財政部也不斷加開雲端發票獎項組數，還沒跟上雲端發票風潮的民眾，可要加緊腳步，選擇自己喜愛的APP下載起來！