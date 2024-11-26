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▲施嫌坦承因對方未表達歉意，才會持摺疊刀恫嚇對方。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區一名國三男學生，25日上午在前往上學途中，在行走過程中疑與一名施姓男子擦肩而過，豈料施男竟亮出折疊刀尾隨學生，嚇得他連忙跑進捷運站，並打電話報警，而轄區警方獲報後，循線前往施男位於土城的住處將他逮捕，並依恐嚇罪嫌移送法辦。據了解，昨天上午7時，22歲施姓男子平時無業遊手好閒，從土城住處專程搭捷運前往板橋新埔市場吃早餐，途中有一名國中生趕搭捷運上學，不慎撞到他，施男不滿國中生撞到人但是沒道歉，竟亮出折疊刀尾隨對方一小段路，嚇得國中生報警，連忙跑進新埔捷運站1號出口。轄區海山分局獲報急忙派員趕赴現場，未發現施男蹤影，再聯絡國中生也因為在上課未能接聽電話，直到晚間當晚8時許，才在家屬陪同下，前往派出所製作筆錄正式提告。警方調閱監視器展開追查，晚間10時許，循線前往土城地區逮捕施嫌到案，施嫌坦承因對方未表達歉意，才會持摺疊刀恫嚇對方，訊後也被依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。