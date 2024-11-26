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台灣在2024世界12強棒球賽奪首冠，在英雄大遊行結束後，總統賴清德、副總統蕭美琴今（26）日親自接見代表隊。身為資深獅迷的賴清德也開玩笑對統一獅選手說，「要在總統府見你們實在是不簡單！」希望統一獅的總教練林岳平明年能好好表現。世界12強棒球賽中華隊奪冠，總統府、文總下午3時20分在凱道舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，隊伍於下午4時抵達總統府，並由賴清德與副總統蕭美琴親自迎接代表團。賴清德在接見選手時，點名統一獅球員，「陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱志呈，要在總統府見你們實在是不簡單」；他笑說，大家都知道他在講什麼，不過陳傑憲跟他說雖然沒有拿到全國冠軍，但拿到世界冠軍，他希望餅總（林岳平）明年可以帶著統一獅隊好好表現，「我後年在總統府迎接你們」。賴清德續指，今年總冠軍是兄弟，他明年會在總統府歡迎兄弟來到總統府，感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，「兄弟真的是兄弟，非常強，攻守俱佳」；他並誇獎曾頌恩是巨蛋王，「是台北巨蛋的巨蛋王，現在連東京巨蛋也是你的天下！」賴清德說，感謝吉力吉撈・鞏冠、李凱威、張政禹、林凱威、陳冠偉，吉力吉撈用石破天驚的紅不讓，讓世界介紹來自屏東瑪家鄉的排灣勇士，而兩位凱威都非常精彩，一個是終結者，一個是二壘手，攻守俱佳，也謝謝張政禹，三壘手守得非常好，打擊也非常好，「感謝味全龍的選手」。賴清德接續一一點名樂天桃猿、台鋼雄鷹的球員，並感謝旅外回來的林昱珉和林家正，並提到希望林昱珉能像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，「有一點不要跟他學習，不要受傷，大家都對你期待很深，希望你能夠持續在美國大聯盟發光發熱，持續為國爭光」。不過，賴清德在點名球隊時少講了富邦悍將，經主持人提醒後，才補上富邦國手的好表現。