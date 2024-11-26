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▲身為統一獅球迷的總統賴清德，在今（26）日接見台灣英雄們的時候，先是點名陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等統一獅的選手。（圖／翻攝總統府直播）

▲賴清德一度準備結束致詞，此時主持人卓卓立刻提醒，還有富邦悍將被遺漏了，賴清德隨後也點名感謝江國豪與張奕。（圖／翻攝總統府直播）

2024年世界12強棒球賽冠軍隊伍是中華隊，締造台灣棒球歷史最佳成績，總統賴清德今（26）日下午也在總統府接見中華隊全體隊員、教練與後勤團隊，身為老棒球迷的賴清德致詞也一一細數中職各隊選手的亮眼表現，但卻差點獨漏「宇宙邦」富邦悍將，幸好主持人及時提醒，賴清德也開始讚賞江國豪、張奕等人的好表現。過去一直是統一獅球迷的總統賴清德，在今（26）日接見台灣英雄們的時候，先是點名陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等的選手，苦笑稱「要在總統府見你們實在是不簡單」，而陳傑憲日前也透過視訊，向賴清德表示雖然統一獅沒有拿到全國冠軍，但是拿到世界冠軍。賴清德隨後也表示：「我希望餅總明年可以帶著統一獅隊好好表現，我後年在總統府迎接你們。」隨後輪到今年中職冠軍，賴清德也表示，自己會在明年在總統府歡迎兄弟來到總統府，要特別感謝吳俊偉、黃恩賜、曾頌恩、岳東華，「兄弟真的是兄弟，非常強，攻守俱佳，潘孟安說吳俊偉是他們屏東孩子，看球的時候就一直說，曾頌恩是台北巨蛋的巨蛋王，現在連東京巨蛋也是你的天下，謝謝你們。」再來輪到，賴清德依序點名吉力吉撈・鞏冠、李凱威、張政禹、林凱威、陳冠偉等好手，大讚吉力吉撈用石破天驚的紅不讓，讓世界介紹來自屏東瑪家鄉的排灣勇士；李凱威、林凱威表現也相當精采，成為終結者與二壘手攻守俱佳。隨後是的選手們，賴清德也對黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、林立、朱育賢等選手表達感謝，黃子鵬和莊昕諺的投球非常精采，側投、變化球，非常精彩，看你們投球每一球我都在享受，謝謝你們。也謝謝陳晨威的全壘打，也再一次謝謝朱育賢，把這個球攔住了造成雙殺，謝謝。最後還差點少講一位林立，林立不好意思，林立也是全壘打王。隨後輪到本次12強只有一位球員入選的年輕隊伍，賴清德大讚陳柏清，這次任務非常艱鉅，都來硬的，對日本對美國都由你來擔當，表現不俗，直球尾勁很好，控球、變化球都很好。隨後輪到兩位重要的，林昱珉和林家正，賴清德說，自己在十年前打U12的時候自己當台南市長，就有歡迎過昱珉，「不知道你還記不記得，我待會會送你照片」，更希望林昱珉能像傳奇王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步。再來是心靈捕手林家正，賴清德大讚，在台日決戰的全壘打，自己就跟潘孟安說過林家正的打擊非常好，看前面幾場球擊球點都非常好，只是稍微打高一點，如果揮棒角度能夠高一點，就是長打好手，「沒想到話一講話你就打全壘打」。最後賴清德也感謝情蒐、後勤、復健、心理等默默付出的團隊，「我們出國的時候都是同一個隊伍都是Team Taiwan，不管來自哪一隊，出國就是一個隊伍，今天我們在國際棒球賽上得到好的成績也向國人示範了一個國內競爭、國外團結，只要台灣團結我們就可以走得更遠。」致詞到這裡，賴清德總統一度準備結束致詞，此時主持人卓卓立刻提醒，還有被遺漏了，賴清德隨後也點名感謝江國豪與張奕，「江國豪投得非常好，那幾局是決定勝負的關鍵，謝謝你，而且直球和變化球都投得非常好」、「剛剛也有特別跟張奕請教，我說是不是你自動請纓要再多投一局，他說是，因為他想贏球，我想他沒有說的是他想向日本棒球界證明他非常厲害。有特別注意到張奕，你的直球都150幾，變化球、滑球都非常犀利，謝謝你們為國家所做的一切」。總統致詞差點獨漏的過程，也引發大批球迷討論，紛紛幽默大喊，「竟敢無視宇宙邦XD」、「我們是富邦悍將你又是誰，QQ又被遺忘了」、「樂天頭牌林立也差點忘惹，威廉眼裡只有統一球員閃亮亮」、「回到國內宇宙邦->墊底邦」。