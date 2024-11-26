接近年底，蘋果公佈 2024 App Store Awards 決選的 45 個 App 和遊戲，由全球 App Store 編輯評選最佳使用體驗、設計和創新App。45 個 App決選入圍作品橫跨 12 個不同類別，同時也是首度加入Apple Vision Pro 類別。預計12月會揭曉App Store Awards 獲獎者。
🟡年度 iPhone App入圍名單：讓使用者能夠透過個人化工具，以及易於使用，強化生活體驗。
《Kino》是一款剪輯軟體，可以把日常拍攝的零碎片段，剪成電影級大片。
《Runna》App內有跑步、瑜珈課程，幫助用戶在每一步中都能獲得指導和個人化的體驗，是一款為各種經驗等級的跑者提供量身打造的訓練計劃。
《Tripsy》Tripsy幫助用戶彙整旅遊資訊，無論是航班、住宿、活動還是預訂都可以，同時還能與他人共享旅行計劃並進行協作。
🟡年度 iPhone 遊戲入圍名單：以豐富的視覺效果，和充滿魅力的角色，為玩家帶來引人入勝的敘事。
《劍與遠征：啟程》打造迷人的幻想世界，充滿吸睛的戰鬥劇情。
《The WereCleaner》提供滑稽且富有創意的遊戲玩法。
《絕區零》讓玩家沉浸在充滿精彩動態的故事情節中。
🟡年度 iPad App入圍名單：入圍作品啟發富有想像力的趣味和創造力。
《布麗 - 一起玩吧》提供可愛的角色和家庭友善的樂趣。
《Moises》以 AI 工具升級音樂製作體驗。
《Procreate Dreams》生動呈現動畫故事。
🟡年度 iPad 遊戲入圍名單：決選入圍作品充滿活力的敘事和精美的世界觀。
《刺客教條：幻象》這款潛行冒險遊戲的行動裝置版體驗堪比主機和 PC 版本。在隱身於市井之中，追蹤目標的同時，你可以隨意攀爬建築物、從高處躍下、穿越人潮，前往幾乎任何你想去的地方。
《迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm》和米奇、艾莎、花木蘭、胡迪等經典角色齊聚一堂，在迪士尼主題賽道上刺激競速！
《破壞突擊隊》這款多人對戰遊戲讓你能夠組建自己的夢幻團隊。你可以召集包括伐木工、野蠻人等 Supercell 遊戲中的知名角色，帶領他們在這個歡樂又瘋狂的戰場上一較高下。
🟡年度 Apple Arcade 遊戲入圍名單：入圍作品將史詩般的故事和經典內容再創新。
《Balatro+》發明了一款獨一無二的精彩紙牌遊戲。
《Outlanders 2》以改良的圖像呈現和富有想像力的關卡吸引玩家。
《Sonic Dream Team》為玩家熟悉且喜愛的角色帶來新的冒險旅程。
🟡年度 Mac App入圍名單：決選入圍的作品提供強大的工具，幫助使用者輕鬆處理專案。
《Adobe Lightroom》這款修圖工具操作介面簡潔，只要輕點幾下，就能將平淡的影像變成令人驚豔的美照。而且無論你如何嘗試，原始照片都會完整保留。
《OmniFocus 4》透過簡化任務管理來培養專注力。
《Shapr3D》改造了 3D 設計工作流程。
🟡年度 Mac 遊戲入圍名單：為遊戲玩家帶來充滿特色的主角、視覺風格和無盡的樂趣。
《冰汽時代2》擴展城市建設類型遊戲。
《Stray》呈現黑暗世界中的神秘和俏皮。
《Thank Goodness You’re Here!》以不間斷的幽默和荒誕內容逗樂玩家。
🟡年度 Apple Watch App入圍名單：讓使用者在手腕上方便地取用實用的工具和資訊。
《LookUp》每天都會提供一個配有精美插圖的單字解釋，幫助使用者提升詞彙量。
《Watch to 5K》為跑者提供動力，一直到達終點線。
🟡年度 Apple Vision Pro App入圍名單：決選入圍作品挑戰空間運算的界限。
《JigSpace》讓使用者能夠輕鬆查看 3D 和擴增實境模型。
《NBA》重新定義使用者未來觀賞喜愛的體育賽事的方式。
《What If…? An Immersive Story》邀請玩家進入全新的 Marvel 體驗。
🟡年度 Apple Vision Pro 遊戲入圍名單：以生動的場景和直覺的遊戲玩法讓玩家驚豔。
《Loóna》打造出紓壓的謎題，讓使用者放鬆身心。
《THRASHER》推出流暢、開創性的控制功能和令人著迷的外星世界。
《Vacation Simulator》將玩家帶到充滿有趣角色、甚至更有趣活動的度假勝地。
🟡年度 Apple TV App入圍名單：入圍作品在家中最大的螢幕上帶來絕美體驗。
《DROPOUT》提供無盡的歡笑與樂趣。
F1 TV彷彿將車迷直接帶進賽車駕駛艙。
Zoom以創新方式幫助團隊聯繫交流。
🟡文化影響力入圍名單：入圍作品為使用者帶來充滿力量的故事，並幫助使用者展現最好的自我，創造持久的影響力。
《Arco》讓玩家塑造自己的故事。
《The Bear》將就寢時間化為平靜的互動式體驗。
《BetterSleep》幫助使用者睡得更好、也感覺更好。
《荒野亂鬥》提供速戰速決的動作遊戲。
《DailyArt 每日藝術》激發人們對藝術作品的好奇心。
《愛說不說 2》透過可愛的互動故事來消除對 HIV 的誤解。
《EF Hello》以 AI 增強的工具幫助語言學習者。
《NYT Games》集結各個世代的解謎遊戲愛好者，享受日常樂趣。
《Oko》讓所有人過馬路更安全、更方便。
《Partiful》 讓社交聚會更簡易，促進人際交流和社群發展。
《Pinterest》激發新點子和無限的可能性。
《The Wreck》透過電影般的遊戲講述一個親近而有影響力的故事。
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《Kino》是一款剪輯軟體，可以把日常拍攝的零碎片段，剪成電影級大片。
《Runna》App內有跑步、瑜珈課程，幫助用戶在每一步中都能獲得指導和個人化的體驗，是一款為各種經驗等級的跑者提供量身打造的訓練計劃。
《Tripsy》Tripsy幫助用戶彙整旅遊資訊，無論是航班、住宿、活動還是預訂都可以，同時還能與他人共享旅行計劃並進行協作。
🟡年度 iPhone 遊戲入圍名單：以豐富的視覺效果，和充滿魅力的角色，為玩家帶來引人入勝的敘事。
《劍與遠征：啟程》打造迷人的幻想世界，充滿吸睛的戰鬥劇情。
《The WereCleaner》提供滑稽且富有創意的遊戲玩法。
《絕區零》讓玩家沉浸在充滿精彩動態的故事情節中。
🟡年度 iPad App入圍名單：入圍作品啟發富有想像力的趣味和創造力。
《布麗 - 一起玩吧》提供可愛的角色和家庭友善的樂趣。
《Moises》以 AI 工具升級音樂製作體驗。
《Procreate Dreams》生動呈現動畫故事。
🟡年度 iPad 遊戲入圍名單：決選入圍作品充滿活力的敘事和精美的世界觀。
《刺客教條：幻象》這款潛行冒險遊戲的行動裝置版體驗堪比主機和 PC 版本。在隱身於市井之中，追蹤目標的同時，你可以隨意攀爬建築物、從高處躍下、穿越人潮，前往幾乎任何你想去的地方。
《迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm》和米奇、艾莎、花木蘭、胡迪等經典角色齊聚一堂，在迪士尼主題賽道上刺激競速！
《破壞突擊隊》這款多人對戰遊戲讓你能夠組建自己的夢幻團隊。你可以召集包括伐木工、野蠻人等 Supercell 遊戲中的知名角色，帶領他們在這個歡樂又瘋狂的戰場上一較高下。
🟡年度 Apple Arcade 遊戲入圍名單：入圍作品將史詩般的故事和經典內容再創新。
《Balatro+》發明了一款獨一無二的精彩紙牌遊戲。
《Outlanders 2》以改良的圖像呈現和富有想像力的關卡吸引玩家。
《Sonic Dream Team》為玩家熟悉且喜愛的角色帶來新的冒險旅程。
🟡年度 Mac App入圍名單：決選入圍的作品提供強大的工具，幫助使用者輕鬆處理專案。
《Adobe Lightroom》這款修圖工具操作介面簡潔，只要輕點幾下，就能將平淡的影像變成令人驚豔的美照。而且無論你如何嘗試，原始照片都會完整保留。
《OmniFocus 4》透過簡化任務管理來培養專注力。
《Shapr3D》改造了 3D 設計工作流程。
🟡年度 Mac 遊戲入圍名單：為遊戲玩家帶來充滿特色的主角、視覺風格和無盡的樂趣。
《冰汽時代2》擴展城市建設類型遊戲。
《Stray》呈現黑暗世界中的神秘和俏皮。
《Thank Goodness You’re Here!》以不間斷的幽默和荒誕內容逗樂玩家。
🟡年度 Apple Watch App入圍名單：讓使用者在手腕上方便地取用實用的工具和資訊。
《LookUp》每天都會提供一個配有精美插圖的單字解釋，幫助使用者提升詞彙量。
《Watch to 5K》為跑者提供動力，一直到達終點線。
🟡年度 Apple Vision Pro App入圍名單：決選入圍作品挑戰空間運算的界限。
《JigSpace》讓使用者能夠輕鬆查看 3D 和擴增實境模型。
《NBA》重新定義使用者未來觀賞喜愛的體育賽事的方式。
《What If…? An Immersive Story》邀請玩家進入全新的 Marvel 體驗。
🟡年度 Apple Vision Pro 遊戲入圍名單：以生動的場景和直覺的遊戲玩法讓玩家驚豔。
《Loóna》打造出紓壓的謎題，讓使用者放鬆身心。
《THRASHER》推出流暢、開創性的控制功能和令人著迷的外星世界。
《Vacation Simulator》將玩家帶到充滿有趣角色、甚至更有趣活動的度假勝地。
🟡年度 Apple TV App入圍名單：入圍作品在家中最大的螢幕上帶來絕美體驗。
《DROPOUT》提供無盡的歡笑與樂趣。
F1 TV彷彿將車迷直接帶進賽車駕駛艙。
Zoom以創新方式幫助團隊聯繫交流。
🟡文化影響力入圍名單：入圍作品為使用者帶來充滿力量的故事，並幫助使用者展現最好的自我，創造持久的影響力。
《Arco》讓玩家塑造自己的故事。
《The Bear》將就寢時間化為平靜的互動式體驗。
《BetterSleep》幫助使用者睡得更好、也感覺更好。
《荒野亂鬥》提供速戰速決的動作遊戲。
《DailyArt 每日藝術》激發人們對藝術作品的好奇心。
《愛說不說 2》透過可愛的互動故事來消除對 HIV 的誤解。
《EF Hello》以 AI 增強的工具幫助語言學習者。
《NYT Games》集結各個世代的解謎遊戲愛好者，享受日常樂趣。
《Oko》讓所有人過馬路更安全、更方便。
《Partiful》 讓社交聚會更簡易，促進人際交流和社群發展。
《Pinterest》激發新點子和無限的可能性。
《The Wreck》透過電影般的遊戲講述一個親近而有影響力的故事。