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▲12強中華隊隊長、本屆MVP陳傑憲和當家鐵捕林家正同車，兩人人氣超高，當車從轉角經過，歡呼聲震耳欲聾，球迷立刻瘋狂地大喊兩人的名字，主持人更喊到「家正婦們在哪裡！」，氣氛正酣。（圖／記者吳翊緁攝）

為慶祝中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊23名虎將參加，接受球迷的喝采。拿下本屆賽會MVP的陳傑憲也在其中，他在遊行時不忘和老婆視訊，相當甜蜜。「台灣隊長」陳傑憲是出了名的愛妻，25日他隨中華隊回台，在下飛機後沒多久就被粉絲包圍，各種拍照橋段讓他擔心老婆和兒子被嚇到，馬上喊，「讓我老婆先走」！本以為老婆已經先上遊覽車，結果陳傑憲在首訪完後又回到機場裡面「找老婆」，再次對球迷揮手，讓全場都笑了。這次他在冠軍遊行現場直接和老婆直播放閃，現場有攝影記者發現此事後，笑說：「原來是這樣，我們攝影一直叫他（看鏡頭），他一直看手機。」當下有點納悶，之後發現是在看老婆，也開玩笑稱「只能原諒他了」。陳傑憲和林家正同車，兩人都是這次12強賽中華隊的高人氣球星，一現身球迷立刻嗨翻尖叫，主持人也把現場弄得像是造勢晚會一樣，相當熱鬧。進入到總統府後，林家正的高人氣，總統賴清德似乎也知道，在演講時特別指點他「打擊」，直言自己當時話一講完，林家正就打出全壘打了。