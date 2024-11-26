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中華隊在本屆世界棒球12強冠軍賽以4：0擊敗日本，拿下史上首座國際大賽冠軍，今天棒球英雄大遊行後，全隊前進總統赴接受總統賴清德接見，「台灣隊長」陳傑憲代表致詞時，一度講到哽咽「其實我心裡沒想過會得拿冠軍」，台下總教練曾豪駒也紅了眼眶。中華隊今天中午由行政院長卓榮泰設宴款待後，下午從總統府前展開「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，接受民眾的熱情歡呼，最後來到總統府，先是走過三軍儀隊的榮耀劍門後，再接受總統賴清德、副總統蕭美琴一一握手、擊掌致意。在經過賴清德、蕭美琴、中職會長蔡其昌致詞後，陳傑憲最後代表中華隊成員上台，透露身為隊長在集訓時和隊友信心喊話的內容，「大家不看好我們，但我相信我們的心凝聚起來，每一場不用在乎結果，在乎打球過程、相處過程，一步一步慢慢走就會有好的成績。」陳傑憲也坦言其實曾想過「前進東京」就夠了，「算幸運嗎？還是很有實力？我們很有實力的打進東京。其實在集合時我講的話是，想要在東京取下好成績，其實我的心裡，我沒有想說我們會得到冠軍。」「我的心裡想說，當初口號『前進東京』，我們達成了，那就可以了，應該不用對自己要求太多，但去到日本，看到隊友們、教練團都很認真、努力，每一場比賽帶著很有自信的眼神，其實看著大家用這種態度，我覺得我們可以創造很多的不可能。」