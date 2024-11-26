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台中捷運隨機砍人案今再開庭，洪姓兇嫌在庭上針對犯行，表示印象中長髮哥許瑞顯臉部的傷勢，是爭奪刀械時「拉扯中不小心劃傷」，檢察官決定聲請傳喚長髮哥出庭作證，釐清相關疑點。受傷的呂姓少年父親不滿地說「這真的很嚴重」！他認為父母希望孩子無罪、律師教導如何辯論，都可以理解，他舉日前的北捷美工刀傷人案為例，強調若受社會矚目的案件沒處理好、甚至輕判，恐引起模仿效應。洪男今年5月21日選在鄭捷犯案10週年當日，在台中捷運隨機砍人，造成呂姓高中生與長髮哥許瑞顯受傷。台中地檢署今年6月底依《殺人未遂罪》偵結起訴，建請法院從重量刑；台中地院今（26）日再開庭審理。對於許瑞顯臉上的傷勢，洪男在庭上稱「我的印象中，的確是搶刀的時候，因為他有擋著，我的力氣比較大，才因為慣性不小心劃傷他。」他並稱自己吞了84顆藥，撿起水果刀之後的印象都沒有了。但檢方認為，若爭執拉扯造成受傷，是否要從殺人未遂變成過失傷害？決定聲請傳喚長髮哥到庭釐清事發狀況。法院定於12月17日傳喚許瑞顯繼續審理。今年在南部的呂爸爸，得知洪男說法後表示「這件事情很嚴重！但也是人之常情」。呂爸爸說，父母當然希望自己的小孩沒有罪、律師也會教導如何辯論，但這個社會矚目的事件如果沒有處理好，甚至輕判，是否會引起學習（模仿）效應？例如日前北捷運的美工刀傷人事件。他表示大家都希望社會更好更和諧，搭乘大眾運輸時能安心、爸媽放心。殺人未遂的刑期本來就不高，他沒特別期待洪男被判多久，但若以過失傷害罪輕判，社會恐會更亂。