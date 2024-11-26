2024世界12強棒球賽，中華隊以4比0完封日本奪冠，今（26）日隊職員參與「英雄大遊行」，雖然是平日，但參與的球迷擠爆車隊行經路線，過程中除了球迷們除了給予球員和教練團不間斷的歡呼聲外，當車隊行經到最末端的防護員、情蒐小組等「後勤團隊」時，全場更是大喊「謝謝你們」，甚至有人感動落淚，直呼「沒有他們就沒有這座冠軍。」
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，《NOWnews》記者中午到場時，就有不少球迷拿著國旗到場等待，甚至有球迷帶著公司同組員工「集體請假半天」，下午2時30分時人潮已看不到盡頭。
當球員車隊行經英雄谷時，噴灑的勝利紙花和「台灣尚勇」的音樂讓全場球迷情緒沸騰，車上的球員們也大方和球迷互動，尤其台灣隊長陳傑憲現身時，更有粉絲追著他的座車一路狂奔；全場高喊「Team Taiwan」、手比數字6的畫面相當震撼。
不過令人感觸最深的，還是車隊行經到最尾端時，球迷們對情蒐小組、防護員、心理師等後勤團隊的歡呼依然沒有停下來，甚至有人帶頭大喊「謝謝你們」，後情團隊成員也不斷在「胸前比框」，告訴全世界「我們是台灣來的！」
車隊離開英雄谷後，眼角泛淚的林小姐告訴《NOWnews》記者，「這支中華隊真的創造太多奇蹟，其實我前面就很想哭了，但有忍住，可是後面旁邊的人一直在對情蒐他們喊謝謝，我就忍不住了，沒有他們就沒有12強冠軍。」
本次12強賽能夠奪冠，除了教練團和球員外，情蒐等後勤小組背後的支持也是一大助力，隊長陳傑憲、總教練曾豪駒也多次在受訪時提到後勤的幫助多麽重要；本次中華隊除了防護員、物理治療師外，包括心理師、營養師等都有配置，成為球員們的最強後盾。
12強中華隊情蒐團隊名單
🟡陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當球員車隊行經英雄谷時，噴灑的勝利紙花和「台灣尚勇」的音樂讓全場球迷情緒沸騰，車上的球員們也大方和球迷互動，尤其台灣隊長陳傑憲現身時，更有粉絲追著他的座車一路狂奔；全場高喊「Team Taiwan」、手比數字6的畫面相當震撼。
不過令人感觸最深的，還是車隊行經到最尾端時，球迷們對情蒐小組、防護員、心理師等後勤團隊的歡呼依然沒有停下來，甚至有人帶頭大喊「謝謝你們」，後情團隊成員也不斷在「胸前比框」，告訴全世界「我們是台灣來的！」
車隊離開英雄谷後，眼角泛淚的林小姐告訴《NOWnews》記者，「這支中華隊真的創造太多奇蹟，其實我前面就很想哭了，但有忍住，可是後面旁邊的人一直在對情蒐他們喊謝謝，我就忍不住了，沒有他們就沒有12強冠軍。」
本次12強賽能夠奪冠，除了教練團和球員外，情蒐等後勤小組背後的支持也是一大助力，隊長陳傑憲、總教練曾豪駒也多次在受訪時提到後勤的幫助多麽重要；本次中華隊除了防護員、物理治療師外，包括心理師、營養師等都有配置，成為球員們的最強後盾。
而24人編制而成的「情蒐團隊」更是立下大功，預賽還沒開打就到飛出國看比賽，預賽還不確定晉級，仍持續復賽可能遇到的對手資料，團隊中包含被封為「最強銀行員」的合作金庫投手吳昇峰，還有前職棒球星、中信鯨投手沈鈺傑等人都在內。
12強中華隊情蒐團隊名單
🟡陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。