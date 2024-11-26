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▲中華隊大遊行，在進入到英雄谷時，現場噴出金色彩花，將球迷情緒渲染到最高點。（圖／記者吳翊緁攝）

▲後勤團隊和情蒐小組，是本屆12強中華隊能奪冠的最大後盾。（圖／記者吳翊緁攝）

▲2024世界12強棒球賽中華隊遊行，場邊民眾給予辛苦的後勤團隊最大支持。（圖／記者吳翊緁攝）

2024世界12強棒球賽，中華隊以4比0完封日本奪冠，今（26）日隊職員參與「英雄大遊行」，雖然是平日，但參與的球迷擠爆車隊行經路線，過程中除了球迷們除了給予球員和教練團不間斷的歡呼聲外，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，《NOWnews》記者中午到場時，就有不少球迷拿著國旗到場等待，當球員車隊行經英雄谷時，噴灑的勝利紙花和「台灣尚勇」的音樂讓全場球迷情緒沸騰，車上的球員們也大方和球迷互動，尤其台灣隊長陳傑憲現身時，更有粉絲追著他的座車一路狂奔；全場高喊「Team Taiwan」、手比數字6的畫面相當震撼。車隊離開英雄谷後，眼角泛淚的林小姐告訴《NOWnews》記者，本次12強賽能夠奪冠，除了教練團和球員外，情蒐等後勤小組背後的支持也是一大助力，隊長陳傑憲、總教練曾豪駒也多次在受訪時提到後勤的幫助多麽重要；而24人編制而成的「情蒐團隊」更是立下大功，，團隊中包含被封為「最強銀行員」的合作金庫投手吳昇峰，還有前職棒球星、中信鯨投手沈鈺傑等人都在內。🟡陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。