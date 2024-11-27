交通部航港局及海洋委員會海洋保育署等單位26日，針對中國籍鈺洲啟航號貨輪，開始進行抽油作業，但礙於海象限制，將於29日海象較為平穩下再繼續進行抽油，期儘早將290噸殘油抽除，海洋保育署持續嚴密監控，以強化污染防治。
交通部航港局局長葉協隆表示，航港局為化解擱淺於野柳的中國籍鈺洲啟航號貨輪油污染危機，該局遵照交通部長陳世凱指示，在船東互保公司(P&I)委託的海事專業團隊完善前置作業及安全第一的原則下，掌握近期最佳海象，26日啟動抽油作業，優先抽除污染風險最高的重油。
葉協隆說，首先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，並順利抽出餘油至接收餘油之水晶號(CRYSTAL)動態定位
船舶，但礙於海象限制，此次抽油作業於今(27)日清晨暫告一段落，已順利抽出5噸餘油，為提升抽油效率，航港局已督促專業團隊強化相關抽油設備。
葉協隆並說，另為避免二次災害，航港局遵照部長陳世凱提示要求專業團隊，務必強化抽油過程的污染防治措
施，除備妥海上除污船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。
葉協隆指出，航港局為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及船東互保公司(P&I)委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。
至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，以持續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌，並維護海洋生態環境與漁業資源。
海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。
陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。
陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。
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葉協隆說，首先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，並順利抽出餘油至接收餘油之水晶號(CRYSTAL)動態定位
船舶，但礙於海象限制，此次抽油作業於今(27)日清晨暫告一段落，已順利抽出5噸餘油，為提升抽油效率，航港局已督促專業團隊強化相關抽油設備。
葉協隆並說，另為避免二次災害，航港局遵照部長陳世凱提示要求專業團隊，務必強化抽油過程的污染防治措
施，除備妥海上除污船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。
葉協隆指出，航港局為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及船東互保公司(P&I)委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。
至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，以持續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌，並維護海洋生態環境與漁業資源。
海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。
陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。
陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。