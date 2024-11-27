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▲工作人員在中國籍鈺洲啟航號貨輪進行抽油作業。(圖／交通部航港局提供)

▲交通部航港局局長葉協隆坐鎮應變中心處置中國籍鈺洲啟航號貨輪抽油作業事宜。(圖／交通部航港局提供)

▲工作人員在水晶號(CRYSTAL)工作船進行中國籍鈺洲啟航號貨輪抽油作業。(圖／交通部航港局提供)

▲海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠說明該署在中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺附近海域，設置攔油索等保護措施的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲海洋委員會海洋保育署在中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺附近海域，採集水樣檢驗是否有油料溢出，以避免因漏油污染海洋生態。(圖／海洋保育署提供)

交通部航港局及海洋委員會海洋保育署等單位26日，針對中國籍鈺洲啟航號貨輪，開始進行抽油作業，但礙於海象限制，將於29日海象較為平穩下再繼續進行抽油，期儘早將290噸殘油抽除，海洋保育署持續嚴密監控，以強化污染防治。交通部航港局局長葉協隆表示，航港局為化解擱淺於野柳的中國籍鈺洲啟航號貨輪油污染危機，該局遵照交通部長陳世凱指示，在船東互保公司(P&I)委託的海事專業團隊完善前置作業及安全第一的原則下，掌握近期最佳海象，26日啟動抽油作業，優先抽除污染風險最高的重油。葉協隆說，首先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，並順利抽出餘油至接收餘油之水晶號(CRYSTAL)動態定位船舶，但礙於海象限制，此次抽油作業於今(27)日清晨暫告一段落，已順利抽出5噸餘油，為提升抽油效率，航港局已督促專業團隊強化相關抽油設備。葉協隆並說，另為避免二次災害，航港局遵照部長陳世凱提示要求專業團隊，務必強化抽油過程的污染防治措施，除備妥海上除污船機與設備外，並由專業人員持續監視抽油管線狀態，如有異常立即暫停作業。葉協隆指出，航港局為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次分段方式執行，航港局及船東互保公司(P&I)委託的專業團隊將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，下次預計可抽油期間約為11月29日至12月2日間，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後再會同相關單位審查，以持續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌，並維護海洋生態環境與漁業資源。海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠指出，航港局成立應變中心，該署第一時間同步成立污染處置組，參與應變中心會議，並負責協助衛星監控影像、污染擴散模擬預測、污染清理建議、調度資材、協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司污染防治措施及污染清除執行情形。陸曉筠說，有關於預防油污外洩措施，目前已執行相關防污措施，包括關閉油閥、派員監控船體，並規劃殘油抽除計畫，於海象許可條件下，將儘速抽油，以避免因漏油污染海洋生態。陸曉筠並指出，目前海洋保育署與新北市政府環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及台電核二廠、協和電廠入水口等處，已佈設攔油索佈圍的保護措施，萬一該輪發生漏油，希望能將海洋受到污染的範圍控制到最小。