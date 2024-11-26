平鎮幫為古林睿煬餞別！統一獅王牌投手古林睿煬，本季結束後提出申請旅外入札制度，成功和日值得北海道日本火腿鬥士隊達成共識，並簽下3年合約，將在下賽季啟程旅日。火腿隊今（26）日特地來台為古林睿煬舉辦加盟記者會，他在平鎮高中的昔日戰友驚喜現身，包含戴培峰、劉基鴻、林靖凱都到場送禮，而江坤宇則是透過影片送上祝福，並喊話：「你不要太早回來！」
平鎮幫驚喜到場 劉基鴻送羽絨衣代替擁抱
古林睿煬高中畢業自棒球名校平鎮高中，有不少好友都在中職球隊效力，今（26）日在加盟記者會上，也以特別嘉賓身份登場，包含富邦悍將捕手戴培峰、江國謙、統一獅內野手林靖凱以及味全龍內野手劉基鴻。
中信兄弟游擊手江坤宇，雖然因為有事無法到場，但也拍攝影片獻上祝福：「從高中開始就覺得你一定可以旅外，我跟培峰還有靖凱，都希望你不要留在台灣，你不要太早回來啊！」此外，平鎮幫全員都為古林睿煬送上餞別禮。
戴培峰送上整整一大箱零食，因為擔心在日本可能會吃不到，而學弟代表劉基鴻則是送了一件羽絨外套，並解釋道：「北海道蠻冷的，怕他去日本沒有我們的擁抱，會覺得冷，所以給他一件羽絨外套。」林靖凱也送上了一卡的衣服，笑說：「也是擔心北海道會很冷，希望他去那裡繼續加油。」
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古林睿煬高中畢業自棒球名校平鎮高中，有不少好友都在中職球隊效力，今（26）日在加盟記者會上，也以特別嘉賓身份登場，包含富邦悍將捕手戴培峰、江國謙、統一獅內野手林靖凱以及味全龍內野手劉基鴻。
中信兄弟游擊手江坤宇，雖然因為有事無法到場，但也拍攝影片獻上祝福：「從高中開始就覺得你一定可以旅外，我跟培峰還有靖凱，都希望你不要留在台灣，你不要太早回來啊！」此外，平鎮幫全員都為古林睿煬送上餞別禮。
戴培峰送上整整一大箱零食，因為擔心在日本可能會吃不到，而學弟代表劉基鴻則是送了一件羽絨外套，並解釋道：「北海道蠻冷的，怕他去日本沒有我們的擁抱，會覺得冷，所以給他一件羽絨外套。」林靖凱也送上了一卡的衣服，笑說：「也是擔心北海道會很冷，希望他去那裡繼續加油。」