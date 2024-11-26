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▲統一獅隊王牌古林睿煬加盟日職火腿隊，展開旅外生涯。（圖／記者李政龍攝）

▲古林睿煬加盟日本火腿，今舉行記者會，正式展開全新旅日生涯。（圖／記者李政龍攝）

平鎮幫為古林睿煬餞別！統一獅王牌投手古林睿煬，本季結束後提出申請旅外入札制度，成功和日值得北海道日本火腿鬥士隊達成共識，並簽下3年合約，將在下賽季啟程旅日。古林睿煬高中畢業自棒球名校平鎮高中，中信兄弟游擊手江坤宇，雖然因為有事無法到場，但也拍攝影片獻上祝福：「」此外，平鎮幫全員都為古林睿煬送上餞別禮。林靖凱也送上了一卡的衣服，笑說：「也是擔心北海道會很冷，希望他去那裡繼續加油。」