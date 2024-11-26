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▲今日許多球迷來參加英雄大遊行，就是為了看到喜歡的球員。（圖／記者吳翊緁攝）

▲妹妹透露，自己和媽媽最喜歡的是陳傑憲（右）和林家正（左）。（圖／記者吳翊緁攝）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽奪冠，今（26）日在總統府前舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，《NOWnews今日新聞》記者也前進遊行路線，發現不只有許多成年球迷，也有許多小朋友到場支持，還有一名10歲的小妹妹頭上戴著「我翹課」的牌子，透露自己就是為了來看陳傑憲，所以特別和媽媽一起來參加遊行。她還說，一開始沒想到台灣可以奪冠，看到最終結果時，甚至在家裡興奮敲鍋子，把鍋子都敲壞了。「棒球英雄 台灣尚勇」隊伍從今日下午3點20分出發，從凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，接著轉進館前路「英雄谷」，雖然今天氣溫驟降，不過英雄谷從中午就不斷湧入球迷，遊行路線上都可以看到大批人潮。當英雄車隊駛離英雄谷時，還可以發現眾多人潮直接從英雄谷直衝到重慶南路一段，就是要把握機會多看英雄一眼。而在現場除了許多成年球迷之外，還有小小球迷現身，一名10歲的國小妹妹表示，自己從有記憶以來就一直在看棒球，非常喜歡看球賽，原本沒有特別支持的隊伍，只要是台灣的都喜歡，之前跟家人一起去看富邦對決中信，也是兩邊都支持。不過經過這次12強賽，因為台灣隊長陳傑憲的表現太過優異，她直接被圈粉，所以今天是特別來支持陳傑憲的。妹妹也說，週日看棒球賽的時候很緊張，因為台灣拿到4分時，後面還有好幾局，一直很擔心日本會追上來，所幸最後中華隊以4：0完封日本隊，她當下直接嗨到在家裡和媽媽一起狂敲鍋子慶祝，笑喊「鍋子都被敲壞了！」所以今天有機會就和媽媽一起來支持。妹妹還爆料，媽媽最愛的球員是林家正，「剛剛看遊行的時候，我一直喊陳傑憲，媽媽一直喊林家正。」2人也是從遊行路線的最開端就跟著車隊一路走到重慶南路，終於如願看到最愛的英雄們。