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台灣隊擊敗日本，贏得12強棒球賽世界冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴等人今（26）日在總統府接見代表團。蕭美琴致詞時透露，她想被裝到行李箱，「很想衝到日本，去幫你們吶喊、加油」；此外，蕭美琴感性提到，台灣名字背後，有今日的驕傲，也有許多辛酸、挫折、困難，「謝謝你們賦予台灣這名稱、全世界第一名的驕傲，謝謝你們賦予台灣團結、激勵人心的動力，謝謝你們讓世界看見台灣！」世界12強棒球賽中華隊奪冠，總統府、文總下午3時20分在凱道舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，隊伍於下午4時抵達總統府，並由賴清德與蕭美琴親自迎接代表團。蕭美琴致詞時表示，恭喜選手們為台灣打出精采好球，「謝謝你們創造歷史與奇蹟、拿下冠軍，歡迎回家！」她表示，她知道全台灣只想看台灣英雄，不想聽她講話，但她和賴清德，作為總統府的主人，要再次表達歡迎與感謝，而她也是全台兩千多萬名球迷之一，「這次很想衝到日本，去幫你們吶喊、加油」。蕭美琴提到，先日前碰到棒協理事長辜仲諒，便和辜說，「可不可以把我裝在行李箱，帶我去日本？」辜卻很認真一口拒絕，這讓她回想，20多年前，衝到北海道看亞錦賽，當年的明星球員，就是今天的冠軍教練團。蕭美琴說，看到很多明星，但是沒有團隊就沒有明星，不論球員或是後勤團隊，每一位都身經百戰，用畢生心血養成這次的台灣隊，「沒有團隊就沒有英雄，每個環節國家都少不了你們！」蕭美琴說，以常常在國際走動的人而言，有時看的到台灣，有時看不到，台灣的名字背後，有今日的驕傲，也有許多辛酸、挫折、困難，「謝謝你們賦予台灣這名稱，全世界第一名的驕傲，謝謝你們賦予台灣團結、激勵人心的動力，謝謝你們讓世界看見台灣！謝謝你們將堅毅韌性的精神，帶到世界舞台，我相信這只有台灣人能明白」。蕭美琴接續說，她看到有上個世代、下個世代的球員共同努力，更提醒大家，還有下一世代的小朋友們、基層棒球，需要政府持續關心與努力，讓台灣更好，「讓勝利的路和台灣人團結的路，能持續走下去」。