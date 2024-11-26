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▲入秋首波「大陸冷氣團」抵達，將一路影響到週六，最冷的時段落在週五至週六清晨。（圖／中央氣象署）

入秋首波「大陸冷氣團」即將侵襲台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，，預估冷氣團週六白天減弱，慶幸的是，本波冷氣團屬於乾冷空氣，帶來的降雨並不多。黃恩鴻表示，今天晚上開始，北台灣就會率先降溫，越晚越冷，大陸冷氣團預估一路影響到週六，其中週五到週六清晨，氣溫降至最低點，，週四至週六水氣偏少，僅花蓮、台東有零星降雨，其它地區多雲到晴。黃恩鴻說明，，週日、下週一（12/1至12/2）還是吹東北風，因此氣溫上升幅度不大，北部及東北部15至23度、中部14至25度、南部17至27度、東部18至23度、東南部19至24度。黃恩鴻說明提醒，目前天氣預報觀察到，，但可預期的是，北部、東北部氣溫又會下降，各地早晚偏冷，北部及東半部有局部短暫雨。