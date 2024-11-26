入秋首波「大陸冷氣團」即將侵襲台灣，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今（26）日晚間開始將逐日降溫，本週最低溫將會出現在週五至週六清晨（11/29至11/30），北台灣低溫只有11至12度，空曠地區9至10度，預估冷氣團週六白天減弱，慶幸的是，本波冷氣團屬於乾冷空氣，帶來的降雨並不多。
明天天氣開始降溫 週五週六氣溫最低
黃恩鴻表示，今天晚上開始，北台灣就會率先降溫，越晚越冷，明天大陸冷氣團南下，北部及東北部全天氣溫偏冷，其它地區早晚較冷，中南部日夜溫差大，北部、東北部12至20度、中部12至24度、南部15至26度、東部15至21度、東南部16至23度。
大陸冷氣團預估一路影響到週六，其中週五到週六清晨，氣溫降至最低點，冷氣團配合「輻射冷卻」效應，北台灣低溫只有11至12度，空曠地區9至10度，週四至週六水氣偏少，僅花蓮、台東有零星降雨，其它地區多雲到晴。
週六上午冷氣團減弱 下週馬上迎接新冷空氣
黃恩鴻說明，週六白天開始，冷氣團就會有所減弱，但白天各地氣溫只會略微回升1至2度，週日、下週一（12/1至12/2）還是吹東北風，因此氣溫上升幅度不大，北部及東北部15至23度、中部14至25度、南部17至27度、東部18至23度、東南部19至24度。
黃恩鴻說明提醒，目前天氣預報觀察到，下週二至下週四（12/3至12/5），還會有另一波冷空氣影響，強度是否達冷氣團等級還有待觀察，但可預期的是，北部、東北部氣溫又會下降，各地早晚偏冷，北部及東半部有局部短暫雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃恩鴻表示，今天晚上開始，北台灣就會率先降溫，越晚越冷，明天大陸冷氣團南下，北部及東北部全天氣溫偏冷，其它地區早晚較冷，中南部日夜溫差大，北部、東北部12至20度、中部12至24度、南部15至26度、東部15至21度、東南部16至23度。
大陸冷氣團預估一路影響到週六，其中週五到週六清晨，氣溫降至最低點，冷氣團配合「輻射冷卻」效應，北台灣低溫只有11至12度，空曠地區9至10度，週四至週六水氣偏少，僅花蓮、台東有零星降雨，其它地區多雲到晴。
週六上午冷氣團減弱 下週馬上迎接新冷空氣
黃恩鴻說明，週六白天開始，冷氣團就會有所減弱，但白天各地氣溫只會略微回升1至2度，週日、下週一（12/1至12/2）還是吹東北風，因此氣溫上升幅度不大，北部及東北部15至23度、中部14至25度、南部17至27度、東部18至23度、東南部19至24度。
黃恩鴻說明提醒，目前天氣預報觀察到，下週二至下週四（12/3至12/5），還會有另一波冷空氣影響，強度是否達冷氣團等級還有待觀察，但可預期的是，北部、東北部氣溫又會下降，各地早晚偏冷，北部及東半部有局部短暫雨。