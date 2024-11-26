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金管會今（26）日表示， 截至今（113）年11月14日上市、櫃公司應申報家數共計1844家，除上市公司廷鑫、昶虹及第一上櫃公司大略-KY等3家公司未如期出具第3季財務報告，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報，其中廷鑫、昶虹已在今年11月19日終止上市，大略-KY則處於停止買賣期間，若無法於期限內補交財報、恢復買賣，最快也將於明年4月7日下櫃。金管會證期局說明，由於會計師於2023年主動終止委任，廷鑫無法找到繼任會計師，從2023年度財報起就無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，也由於6個月期間內無法補交財報、恢復買賣，廷鑫已在今年11月19日終止上市。昶虹同樣也因為沒法找到新任會計師，從2023年度財報起即無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣，由於6個月期間內無法補交財報、恢復買賣，昶虹已在今年11月19日終止上市。至於大略-KY今年第2季財報也未如期公告申報，8月26日舉行股東臨時會全面改選董監後，新經營團隊無法取得帳冊，也無法安排會計師查核，第3季財報亦未如期公告申報。由於大略-KY已在今年8月23日起遭停止買賣，如果無法在6個月期間內補交財報、恢復買賣，預估最快將於明年4月7日終止上櫃。