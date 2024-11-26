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▲MAISON KITSUNÉ法國小狐狸進駐漢神百貨，以三大亮點帶民眾感受品牌獨特的法式美學與創意精神。(圖／漢神百貨提供)

▲MAISON KITSUNÉ 再次攜手CASETiFY，推出全新聯名手機殼系列。(圖／漢神百貨提供)

漢神百貨B2F歷時超過半年的改裝，於20日全新登場，引進14家國際精品品牌。其中，也引進法日混血品牌MAISON KITSUNÉ法國小狐狸，全新登場的南台灣獨家櫃位以三大亮點帶民眾感受品牌獨特的法式美學與創意精神。全新高雄漢神門市以明亮寬闊的空間設計，融合原木與不銹鋼材質點綴，形成獨特的異材質美學碰撞，將現代摩登與自然元素完美結合。簡約而不失精緻的店鋪設計，營造出輕鬆愉悅的購物環境。為了慶祝新店開幕，MAISON KITSUNÉ 特別推出高雄限定商品，其中格紋打摺迷你連身裙，以Maison Kitsuné獨創的「小狐狸」圖騰作為滿版緹花設計，細節豐富又別具趣味，完美呈現年輕與活潑的風格。同時，為回饋南台灣消費者的支持，品牌同步啟動周年慶滿額贈活動，凡於活動期間購物達指定金額，即可獲得品牌精選好禮。此外，MAISON KITSUNÉ 再次攜手CASETiFY，推出全新聯名手機殼系列，以俏皮精緻的時尚風格為靈感，呈現多款獨特設計。不論是大膽色塊與標誌性狐狸圖案的趣味結合，還是金屬色滿版的華麗設計，都完美演繹品牌的時尚品味。