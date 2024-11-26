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▲葉舒華為周興哲新專輯《Almost幾乎是愛情》錄VCR。（圖／星空飛騰提供）

「亞洲創作新天王」周興哲（Eric）睽違4年，終於在今（26）日推出全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，並舉行發片記者會。在演藝圈人緣極好的他，有許多大咖藝人為其錄影片獻上祝福，包括林心如、許瑋甯、楊謹華、A-Lin、昆凌等人，最驚喜的是，就連南韓女團(G)I-DLE成員葉舒華也現身VCR，不免讓人好奇，2人究竟是如何認識的，有沒有機會合作？對此，經紀人幫忙回答，表示「期待、期待」，雖然沒有正面回應，不過也留下想像空間。周興哲這次新專輯《Almost幾乎是愛情》不只有經典的抒情歌，今天還曝光新歌〈Dreamers〉，破天荒合作「大嘻哈時代」新秀Gummy B，現場也合體演繹了這首嘻哈新作，兩人將音樂風格的碰撞與融合展現得淋漓盡致，不過周興哲坦言，嘗試不同的歌路真的有難度，在配唱上遇到了很多挫折，不過也成長了不少。而今日記者會上最令人驚喜的環節是，周興哲12位圈內好友祕密為他錄製祝福VCR，包括A-Lin、林心如、許瑋甯、楊謹華、林柏宏、昆凌、張鈞甯、郭雪芙、王陽明、陳意涵、傅孟柏、梁靜茹、魏如萱和葉舒華等人。其中最驚喜的是葉舒華，眾人都相當好奇2人怎麼會認識，這次專輯是否有合作，不過周興哲沒有回應，而是經紀人代為回答：「期待、期待！」另外，周興哲和周杰倫夫妻關係要好，最近他即將升格為二寶爸，透露有向周杰倫請教爸爸經，希望可以同時顧好工作和家庭，被問到是否想要拚三胎？他則委婉拒絕。而他日前到澳洲墨爾本也曾和周杰倫夫妻見面，他大讚周杰倫是「最佳帥哥導遊」，帶他去吃了很多美食，2人還一起打高爾夫球，至於這次是否有合作？周興哲則笑說，希望2人相處可以自在一起，但下週會去看周杰倫大巨蛋演唱會。