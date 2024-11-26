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美國總統當選人川普（Donald J. Trump），週一在社群平台上宣布將在上任第一天就透過行政命令，對所有加拿大和墨西哥進口商品徵收25％的關稅，並在既有的關稅基礎上，對所有中國進口商品再加徵10％的關稅。關稅一直是川普十分熱衷的武器，但是加徵關稅到底是由誰承擔？對此，98％的經濟學家都同意關稅大部分最終由美國消費者承擔。根據《BBC》報導，關稅是川普經濟願景的核心部分，川普將關稅視為美國經濟成長、保護就業和增加稅收的一種方式，且不斷強調這些稅收是由另一個國家買單，然而，實際上很可能不是如此。《BBC》報導解釋，實務上，關稅是對進入該國貨物徵收的國內稅，該費用由進口貨物的國內公司支付。從這個意義上說，關稅是由美國國內企業向美國政府繳納。但是，關稅的真正「經濟」負擔落在哪裡，則是一個十分複雜的問題。第一個可能是美國國內企業百分百吸收，自行承擔關稅成本，導致企業利潤降低。第二個可能是美國國內企業將關稅成本轉嫁出去，讓進口貨物以更高的零售價格賣出，如此一來承受經濟負擔的將是美國消費者。第三個可能是外國出口商為了留住美國客戶，降低貨物的出口價，關稅的經濟負擔由外國出口商犧牲利潤來承擔。理論上3種情況都有可能發生，而且還可能同時發生，因此要釐清到底關稅的經濟負擔由誰承擔非常困難。但有研究顯示，川普第一個任期內徵收的新關稅，大部分都是由美國消費者承擔。美國芝加哥大學今年9月曾對一群經濟學家進行調查，詢問他們是否同意以下敘述：「加徵的關稅實際上會有很大一部分以價格上漲的方式，由實施關稅的國家的消費者承擔」，結果98％經濟學家表示同意，只有2％的人不同意。至於川普主張的加徵關稅可以促進美國就業，則是另一個複雜的問題，雖然有一些經濟學家同意這樣的看法，但也有許多經濟學家認為兩者沒有直接關係，若以美國鋼鐵業為例，川普加徵關稅前的2018年就業人數為8.4萬人，加徵關稅後的2020年就業人數為8萬人，仍然持續減少。當然，假如沒有加徵關稅，說不定2020年的鋼鐵業就業人口會比8萬人還低，這樣的比較不能證明什麼，但相對的，也很難證明加徵關稅有利於促進就業。