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日本在本屆12強冠軍戰敗給中華隊，無緣連霸，賽後清宮幸太郎一人獨自看著中華隊奪冠頒獎典禮等到最後，就為了與恩師高國輝合照，獲得台日球迷讚賞，這位25歲首度入選日本國家隊的新生代好手表達對未來的渴望，誓言要「彌補這次遺憾！」25歲清宮幸太郎是在最後一刻替補進入日本隊，也是他首次入選日本武士，但本屆12強他表現並不出色，僅獲得4場出賽，15個打席敲3安，打擊率2成，外帶2打點，一度被日本監督井端弘和檢討，打擊節奏跑掉，守備時還出現失誤。「我從一開始就表現不佳，冠軍戰我也沒有上場，但我想如果我從一開始能夠調整好狀態，就能夠帶給球隊更多動力，結果可能會更好。這是一次非常艱難的比賽。」清宮幸太郎回顧自己的表現。清宮幸太郎以先發身份參加了對澳洲和韓國的頭兩場比賽，但第三場開始退居替補，他認為自己還需要累積更多經驗，在場上表現更加穩定，「在這裡的很多人都已經累積了很多成就，我還需要累積經驗。但這段經歷對我來說非常重要。」並強調這次入選對他的未來產生重大影響。被問到是否想再度披上日本武士戰袍，他明確表示，「當然，我發誓要進一步提升自己的技術，彌補這次的遺憾。」