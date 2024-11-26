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▲陳傑憲、曾豪駒、賴清德、蕭美琴、蔡其昌在台上手勾手大跳應援舞。（圖／總統府提供）

▲賴清德準備三項禮物，包含台灣造型的兩用枕、帆布包，及印有「未來做總統」字樣的小孩子包屁衣。（圖／總統府提供）

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴今（26）日在總統府接見代表團成員，有趣的是，在活動最後，中職應援團率領台上及台下的選手、後援團隊大跳「台灣尚勇」。台灣隊長陳傑憲與賴清德、蕭美琴等人在台上手勾手大跳應援舞，畫面相當溫馨、歡樂。世界12強棒球賽中華隊奪冠，總統府、文總下午3時20分在凱道舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，隊伍隨後抵達總統府，賴清德與蕭美琴親自迎接代表團。在賴清德、蕭美琴、中職會長蔡其昌、陳傑憲致詞後，賴清德也致贈代表團禮品，由陳傑憲代表接受贈禮。賴清德準備三項禮物，包含台灣造型的兩用枕、帆布包，及印有「未來做總統」字樣的小孩子包屁衣，鼓勵年輕選手趕快結婚、生子；台灣代表隊則回贈全隊的簽名球給賴清德。接著，中職球隊富邦悍將應援團團長「Travis」帶領全場大跳「台灣尚勇」。陳傑憲、賴清德、蕭美琴、蔡其昌、總教練曾豪駒也在台上手勾手，與台下的球員、後勤團隊共舞，場面相當溫馨、歡樂。