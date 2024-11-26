我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智勝很感謝大家一起幫忙做公益，也說就是因為當年有善心人士才造就如今的他。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

職棒選手「大師兄」林智勝除了持續在球場上創下全壘打紀錄外，也持續為培育棒球下一代盡心力。昨（26）日第二屆「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽舉行，林智勝就號召眾多名人、藝人、球星一起獻愛心共襄盛舉，其中動力火車顏志琳與尤秋興已是連2年都參與，由於最近12強棒球賽議題非常熱，尤秋興就特別提到，這次中華隊中有許多原住民選手，原住民人才很多，不過原鄉資源普遍不足，希望大家可以給予原鄉孩子更多資源，讓他們可以發揮天分。第二屆「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，有許多名人一起參與，包括曾雅妮、葉欣寧、彭婕、林子偉、胡金龍、陳鏞基、王勝偉、官大元、陳信安、動力火車、民雄、王靜瑩、洪昌明、曾雅蘭、康茵茵、秘魯公主Eva等，讓林智勝非常感動與感謝。其中動力火車已經是連2年參與，他們的球技被林智勝直呼職業球員水準，笑說絕對要年年邀請兩人，且他們不僅白天現身力挺公益賽事，晚上更是全程參與晚宴，並臨時獻唱把晚宴現場變成歌迷會，感謝所有捐款人為原鄉孩子的幫助。對於剛結束的世界棒球12強賽事，尤秋興也表示與有榮焉，因為自己是排灣族，這次中華隊冠軍隊伍中，原住民選手就有14位，其中有3名是排灣族。他表示原住民人才很多，但原鄉資源普遍不足，也希望大家能有更多的資源給到原鄉的孩子，讓他們可以更專注投入在有天分的事物上。而當晚的晚宴也高潮不斷，除了頒獎儀式外，林智勝與原棒協副秘書長黃宗安也共同宣布，本屆公益賽事募資總金額達新台幣310萬元，全數捐贈予台灣原住民族棒球運動發展協會，用以發展原鄉孩童運動發展基金。公益賽事主辦人林智勝也感性表示：「謝謝所有人的前來參與，集結眾人的心意與力量，能夠為原鄉孩童募集運動發展基金並回饋原鄉，這是我一直以來致力的目標，當年有這樣的善心人士幫助才會有今日的智勝，更希望能夠透過自己的影響力去幫助更多的孩童。」