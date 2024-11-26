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▲球員們搭上中型戰術輪車，向街旁的台灣民眾打招呼。（圖／翻攝Threads＠diaog）

▲林昱珉在遊行中開直播與粉絲互動。（圖／翻攝IG@yulin_7_12）

中華隊在2024年世界棒球12強賽上擊敗日本，奪下歷史性的首面國際三大賽事金牌，今（26）日在台北也舉辦了「英雄大遊行」，讓民眾為台灣英雄們獻上喝采。而在過程中，包含總教練「臥龍貓」曾豪駒、王牌投手林昱珉等人，都在社群軟體上分享了「英雄視角」，畫面曝光也讓大批網友讚嘆不已。「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今（26）日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，雖然是平日白天，但現場擠滿了為台灣英雄獻上喝采的民眾們，人潮完全看不見盡頭。稍早中華隊總教練曾豪駒也在Threads上分享，自己與高志綱在第一台車上的榮譽視角，戴上墨鏡的龍貓也超級帥氣，他也發文向球迷們表達感謝：「就一起創造歷史，就一起成就台灣榮耀～就一起成為台灣的驕傲，感謝有你們！ 」此外，本次表現同樣亮眼的旅外王牌投手林昱珉，也在遊行當下在IG上開直播與粉絲互動，也透過直播讓大家都能體驗到，原本專屬於台灣英雄們的榮譽視角。