中華隊在2024年世界棒球12強賽上擊敗日本，奪下歷史性的首面國際三大賽事金牌，今（26）日在台北也舉辦了「英雄大遊行」，讓民眾為台灣英雄們獻上喝采。而在過程中，包含總教練「臥龍貓」曾豪駒、王牌投手林昱珉等人，都在社群軟體上分享了「英雄視角」，畫面曝光也讓大批網友讚嘆不已。
稍早中華隊總教練曾豪駒也在Threads上分享，自己與高志綱在第一台車上的榮譽視角，戴上墨鏡的龍貓也超級帥氣，他也發文向球迷們表達感謝：「就一起創造歷史，就一起成就台灣榮耀～就一起成為台灣的驕傲，感謝有你們！ 」
此外，本次表現同樣亮眼的旅外王牌投手林昱珉，也在遊行當下在IG上開直播與粉絲互動，也透過直播讓大家都能體驗到，原本專屬於台灣英雄們的榮譽視角。
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稍早中華隊總教練曾豪駒也在Threads上分享，自己與高志綱在第一台車上的榮譽視角，戴上墨鏡的龍貓也超級帥氣，他也發文向球迷們表達感謝：「就一起創造歷史，就一起成就台灣榮耀～就一起成為台灣的驕傲，感謝有你們！ 」
此外，本次表現同樣亮眼的旅外王牌投手林昱珉，也在遊行當下在IG上開直播與粉絲互動，也透過直播讓大家都能體驗到，原本專屬於台灣英雄們的榮譽視角。
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