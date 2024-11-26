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在世界棒球12強冠軍戰，遭到中華隊2轟砲擊的日本先發投手戶郷翔征，今天和日職巨人隊完成薪資談判，年薪從1.8億增加到3億日圓（約6335萬新台幣），打破傳奇球星松井秀喜的紀錄，展望未來他將目標設定在挑戰澤村賞及勝投王。戶郷翔征在2018年以第六指名加入讀賣巨人隊，隨即展露頭角，2022年以154次三振拿下中央聯盟三振王，締造巨人隊史最年輕奪三振王紀錄，本季更是迎來生涯巔峰，不僅擔任巨人開幕戰投手，還在5月達成個人首場無安打比賽，成為隊史最年輕達成者之一，本季累積12勝8敗，防禦率1.95，還有156次三振。「對我來說，今年是個重要的分水嶺，我很滿意自己的表現。」投出生涯年的戶郷翔征表示，他這份榮耀來自全隊的支持與努力。據多家日媒報導，今天戶郷翔征與巨人球團完成薪資談判，年薪從1.8億日圓大幅增加至3億日圓（均為推定金額），在簽約後他表達了下賽季的目標，「希望拿下最多勝，並挑戰澤村賞。」澤村賞是日職表彰傑出投手所設立的獎項，相當於美國大聯盟的賽揚獎。24歲的戶郷翔征這次調薪，成為巨人隊首位高中畢業7年就能達到如此薪資水準的球員，打破了松井秀喜和岡本和真高中畢業8年內達到的紀錄，此外25歲以下達到年薪3億日圓的日職選手中，戶郷翔征是第7人，且為巨人隊史最年輕者。