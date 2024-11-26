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▲依照鄭雨盛的總資產來看，一旦在婚後選擇和文佳菲離婚，恐怕得付出300億韓元的代價。（圖／IG tojws）

南韓影帝鄭雨盛近期陷入桃色風暴，不僅和辣模文佳菲未婚生子，而鄭雨盛近期也承認此事，不過他表示自己並不會和文佳菲結婚，只會負責兒子的養育費用，對此律師解答原因：「因為結婚的風險更高！」指出鄭雨盛一旦離婚，代價恐怕上看300億韓元（約7600萬台幣）。鄭雨盛近期傳出不少驚天爆料，先是和辣模文佳菲爆出未婚生子，兒子已經在今年3月份出生，更接連被指控「腳踏3條船」，不僅有1位穩定交往1年的26歲正宮女友，還和1名已婚的女性會計師交往中，時間已有10年之久，宛如八點檔的劇情也在韓網掀起極大的輿論。而鄭雨盛先前也喊話表示絕不會和文佳菲結婚，只會協助負擔養育小孩的費用，對此隸屬於韓國「正向事務所」的律師安世勳指出鄭雨盛這個決定非常合理，更依據2021年網路上公開的資訊指出，鄭雨盛平均拍攝1支廣告就能入帳7億韓元（約新台幣1778萬元），廣告代言則能賺進400億韓元（約新台幣10.16億元）。不只如此，據悉鄭雨盛名下的不動產價值200億韓元（約新台幣5.08億元），加總平均收入，目前鄭雨盛的總資產上看600億韓元（約新台幣15.24億元）。安世勳接著表示，一旦鄭雨盛選擇結婚負起責任，如果不幸離婚，恐怕要付出鉅額代價，因為在韓國，離婚時夫妻雙方得分割財產：「一起生活5年要分3成財產，一起生活10年要分5成財產。」意指如果鄭雨盛婚後選擇和文佳菲離婚，勢必得承擔至少180億韓元至300億韓元（約新台幣4.6至7.62億元）的損失，對此安世勳也坦言：「這樣你們就能理解，為什麼鄭雨盛就算被罵成這樣還是不打算結婚了吧？因為結婚的風險更高！」