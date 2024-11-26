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菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）23日時公開表示，稱若是自己遇害，就會刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），還會送小馬可仕的妻子、眾議院議長一起上路。此話一出引發軒然大波，菲律賓總統府衛隊稱這是立即且公開的威脅，菲律賓司法部也正式發傳票給薩拉，要她到案說明協助調查。對此，薩拉今（26）日表示自己所言只是在「表達情緒」，並非真的要刺殺小馬可仕，還說有常識的人都能分辨得出來，批評菲律賓當局大動作辦案根本是在搞烏龍，鬧劇一場。綜合外媒報導，薩拉23日時公開透露自己已經與一名殺手「談好了」，指示對方一旦她被刺殺，就去殺死小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和小馬可仕的表弟、菲國眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。薩拉還強調，「這不是開玩笑。我說，在幹掉他們之前不要停下來，他（指殺手）答應了」。但在菲律賓當局大動作展開調查，升級對小馬可仕的維安保護後，薩拉26日表示，自己當初的言論只是在「表達情緒」，對於小馬可仕只顧著迫害政敵而從未考慮服務人民感到震驚。薩拉進一步解釋，當初很明確地說，所謂「刺殺」的前提是自己先被刺殺。「常識應該足以讓我們理解，這樣的前提條件並不構成主動威脅」。薩拉強調，從頭到尾就沒有刺殺小馬可仕這回事，批評當局大動作辦案是鬧劇一場。薩拉是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，她與父親一樣，以粗魯發言及作風強悍而著稱。菲律賓副總統與總統是各自分開選舉，因此總統與副總統若由不同陣營的人當選，好比薩拉與小馬可仕，就會讓總統與副總統成為政治聯盟關係，而不是上下屬關係。菲律賓的副總統在傳統上都會兼任內閣職務，組成某種形式的聯合執政，但薩拉今年六月已經辭去了內閣職務，意味著與小馬可仕分道揚鑣，兩人的關係也越來越交惡。