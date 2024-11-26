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▲2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，中華隊捕手戴培峰昨日從日本隊的中繼投手北山亘基手中，敲出陽春全壘打，也是中華隊全場攻下唯一的一分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

▲中華隊金牌戰先發投手林昱珉回憶擊敗日本的那一刻，感覺很不真實。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26）日在新北耶誕城熱烈舉行。中被問到預賽對上日本時擊出的那支全壘打，捕手戴培峰謙虛表示，「教練團策略的成功執行」。他提到，當時按照教練團的指示，專注於鎖定球路，並沒有刻意強揮。「球打出去後，我感到不可思議，真的很開心。」新生代王牌投手林昱珉也在見面會上分享了奪冠當下的感受。被問到擊敗日本的那一刻，林昱珉還提到，這次12強賽對於他個人以及整個中華隊的成員都是一次珍貴的歷練。見面會現場吸引了大量球迷到場，粉絲們熱烈歡呼，讓選手們感受到無比溫暖。現場的教練與球員們也對球迷的支持表示由衷感謝。高志綱教練表示：「這次比賽，球迷們的加油聲成為我們最大的後盾，這座冠軍是屬於台灣的。」