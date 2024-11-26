「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」今（26）日在新北耶誕城熱烈舉行。中華隊12強賽英雄，包括林昱珉、張奕、潘傑楷、高志綱、高國輝、江國豪、戴培峰、岳東華等12人齊聚現場，與球迷分享奪冠過程中的點滴，且與部分球迷近距離互動。
戴培峰：轟日本，全力以赴
被問到預賽對上日本時擊出的那支全壘打，捕手戴培峰謙虛表示，「教練團策略的成功執行」。他提到，當時按照教練團的指示，專注於鎖定球路，並沒有刻意強揮。「球打出去後，我感到不可思議，真的很開心。」
這支全壘打也讓戴培峰加入了「轟日本」的行列，成為繼棒球名將陳金鋒後又一位對日開轟的台灣選手，同樣是「峰砲炸裂」。
林昱珉：擊敗日本，是最不可思議的經驗
新生代王牌投手林昱珉也在見面會上分享了奪冠當下的感受。被問到擊敗日本的那一刻，他坦言：「當時覺得很不可思議，甚至一度懷疑這是真實的。」林昱珉表示，賽前球隊已經抱著「全力以赴」的心態，將冠軍戰視為最後一戰，為夢想全力拼搏。「能打敗日本這樣的強隊，真的非常不容易，這次奪冠對我們來說是無價的回憶。」
林昱珉還提到，這次12強賽對於他個人以及整個中華隊的成員都是一次珍貴的歷練。「從預賽到冠軍戰，我們全程保持專注與團結，也學到了很多，希望未來能將這份經驗運用到更多挑戰中。」
見面會現場吸引了大量球迷到場，粉絲們熱烈歡呼，讓選手們感受到無比溫暖。現場的教練與球員們也對球迷的支持表示由衷感謝。高志綱教練表示：「這次比賽，球迷們的加油聲成為我們最大的後盾，這座冠軍是屬於台灣的。」
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被問到預賽對上日本時擊出的那支全壘打，捕手戴培峰謙虛表示，「教練團策略的成功執行」。他提到，當時按照教練團的指示，專注於鎖定球路，並沒有刻意強揮。「球打出去後，我感到不可思議，真的很開心。」
這支全壘打也讓戴培峰加入了「轟日本」的行列，成為繼棒球名將陳金鋒後又一位對日開轟的台灣選手，同樣是「峰砲炸裂」。
林昱珉：擊敗日本，是最不可思議的經驗
新生代王牌投手林昱珉也在見面會上分享了奪冠當下的感受。被問到擊敗日本的那一刻，他坦言：「當時覺得很不可思議，甚至一度懷疑這是真實的。」林昱珉表示，賽前球隊已經抱著「全力以赴」的心態，將冠軍戰視為最後一戰，為夢想全力拼搏。「能打敗日本這樣的強隊，真的非常不容易，這次奪冠對我們來說是無價的回憶。」
林昱珉還提到，這次12強賽對於他個人以及整個中華隊的成員都是一次珍貴的歷練。「從預賽到冠軍戰，我們全程保持專注與團結，也學到了很多，希望未來能將這份經驗運用到更多挑戰中。」
見面會現場吸引了大量球迷到場，粉絲們熱烈歡呼，讓選手們感受到無比溫暖。現場的教練與球員們也對球迷的支持表示由衷感謝。高志綱教練表示：「這次比賽，球迷們的加油聲成為我們最大的後盾，這座冠軍是屬於台灣的。」
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