我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅館長在昨日直播中大喊：「我望穿秋水看，破電視機啊」。（圖／截自館長惡名昭彰YT）

中華隊在世界棒球12強賽締造歷史，擊敗日本拿下金牌，台灣英雄們的表現也再次振奮全體國人的心。不過網紅館長昨（25）日在直播中被問到，是否曾認真看過棒球賽，卻突然語出驚人表示「有！因為那時候我做球版嘛！」此話一出也再次觸動棒球迷心中最痛苦的往事。昨（25）日晚間館長在直播中提到，「因為我那時候做球版，你不認真看都不行嘛，你看的尿都快噴了，一個揮出去全壘打我心都碎了，我怎麼沒好好的看，我望穿秋水看，破電視機啊，下走地的時候要不要認真看，每一回合搶首分看比誰都認真啊，一直看一直下，每局都可以下，我在賭博的時候你還在媽媽十塊、七七乳加」，後來脫離了那環境，就沒有繼續棒球。所謂「球版」就是地下運動賭盤，因此話一出，立刻讓大批棒球迷氣炸，因為過去中華職棒就曾因為地下簽賭問題，度過了最黑暗的一段時期，好不容易在傳奇球星、新世代球員們的努力之下，一步步走回輝煌，更在12強拿下佳績。此時卻有名人跳出來承認自己「做過球版」，也讓大量棒球迷氣炸「周思齊引退時還不忘提醒後進，要遠離這種事。結果有人在直播大辣辣講」、「當年職棒就是因為地下簽賭毀於一旦的」、「就是從球版開始，職棒那時候才有黑道開始弄球員的，還敢出來直接講」、「玩非法賭盤還直播大聲講？」看完館長昨晚直播的言論後，名嘴「小牛」柯昱安也在Threads上搖頭表示：「在這個時候開直播說自己幹你娘以前做球版多屌，大概跟去年五六月公開說自己以前整天在夜店喇妹多屌一樣，Respect」，同時也貼出過去自己整理過的台灣棒球迷最不願回憶起的暗黑時刻影片，「不用去知道球版在幹嘛，只要看過這兩支影片，就知道台灣棒球從深淵要走到今天的巔峰有多不容易。」