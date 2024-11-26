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▲Energy新加坡開唱，粉絲特別排字應援，讓5人都非常感動。（圖／相信音樂提供）

最殺唱跳男團Energy上週六在新加坡舉辦「一觸即發」演唱會，經過22年的等待，他們終於以5人的完整組合來到新加坡開唱，多年未回到新加坡，他們魅力不減，票券全數完售，進場前歌迷還在場外集結百人16蹲，為演唱會暖身。這次為了給新加坡粉絲驚喜，Energy也在歌單中藏了彩蛋，原來他們這次特別演唱隱藏版歌曲〈眼淚的味道〉，當初這首歌推出時，成員Toro已經退出，因此一直只有其他4名成員演唱的版本，如果5人終於一起開口合唱，讓歌迷相當感動。Energy演唱會以〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈退魔錄〉、〈Here I Am〉震撼開場，宣告他們終於再次重返新加坡，不只掀起滿滿回憶殺，更讓等待多年的粉絲感動不已。Energy這次演出的歌單中也藏了彩蛋，Toro表示：「我想唱一首我沒唱的、但是你們四個人時期很紅的歌，希望這次能讓大家聽到5個人版本的〈眼淚的味道〉。」原來〈眼淚的味道〉發行時Toro已宣布退團，因此4缺1的演唱成為許多人的遺憾，如今終於實現5個人一起唱這首歌的心願，不只實現團員的夢想，也讓粉絲們感動不已。此外，Energy的歌迷們也相當用心，不僅在場外發起16蹲舞蹈應援，更在演出時聯合舉起應援板並排字「SG♥EG」，看到粉絲的驚喜應援，Energy捧著胸膛、眼眶泛淚，感謝粉絲的支持與用心付出。而Energy也特別開放歌迷告白許願，其中一位舉著坤達牌子的粉絲說：「其實我22年前超愛Toro！」使台上的Toro一陣錯愕，不過粉絲下秒解釋：「Toro現在有熟男的魅力，但坤達現在是我們的精神指標。」坤達也為Toro解圍：「就是你現在很成熟，不像以前那麼幼稚，沒關係啦，至少她以前喜歡過你。」Toro也開玩笑說：「沒關係，現在我一眼看過去很多都是寫我的名字！」另外，上個月在新加坡辦簽唱會時，Toro因感觸太深而提早離席，他也分享當時的心情：「上次簽唱會太感動，心理衝突太大，所以沒有陪大家到最後；這次來新加坡就好像第一次開演唱會，命運讓我們再走在一起，應該也有滿足大家的遺憾吧！」而坤達感謝新加坡給他許多難忘回憶，更直言這裡就是Energy的第二個家：「2002年我們第一次來宣傳，結下很多緣分，這次復出我們都看著彼此長大，感覺粉絲都變漂亮了！」主唱阿弟感動得一度說不出話：「我有很多話想對大家說，但我把我的聲音留在歌聲裡。」