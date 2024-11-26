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▲林昱珉（右1）被吉力吉撈（右2）虧「檳榔風波」，讓網友笑到不行。（圖／記者吳翊緁攝）

世界棒球12強賽近期圓滿落幕，中華隊從預賽一路挺進東京，最終擊敗勁敵日本奪下世界冠軍，而中華隊的球員們也搖身一變成為全台追捧的明星，其中旅美的林昱珉，因為「包手刺青」和偏紅的嘴唇，被許多球迷戲稱是「8+9」，而今（26）日下午總統府聯合文化總會舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，隸屬味全龍的重砲吉力吉撈‧鞏冠竟故意在車上激動對球迷大喊：「給林昱珉檳榔！」讓林昱珉當場變臉，無奈反應全被直擊。林昱珉在12強賽中，因為偏紅的嘴唇，總被網友質疑是否有嚼檳榔的習慣，不過對此林昱珉解釋自己只是在嚼菸草，日前更有記者開玩笑詢問：「日本有賣檳榔嗎？」讓他十分尷尬，而今天總統府、文化總會舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊球員們站上軍事卡車接受球迷歡呼，而吉力吉撈竟激動對球迷高喊：「給林昱珉檳榔！檳榔、檳榔！」讓林昱珉無地自容，直呼：「不要鬧啦！」讓網友笑翻。直播畫面曝光，球迷紛紛笑喊：「這種話也只有球員間能互相開玩笑了」、「這種梗真的只有自己人能說」、「感覺真的很可能會有民眾，投一包檳榔過去的感覺」、「這種只有很好的球員可以開玩笑，吉力可愛」、「每次吉力都語出驚人」、「玉米被嚇瘋」、「自己人講一講真的沒關係，而且很好笑」、「阿美族結婚要請檳榔，沒文化的才在那裡大驚小怪」、「林玉米會不會太嬌羞！」